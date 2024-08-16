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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Инструктор рассказала, какие упражнения можно делать в офисе во время работы

Фитнес под столом: как заниматься фитнесом даже на работе?

16 августа 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney

Инструктор рассказала, какие упражнения можно делать в офисе во время работы

Оказывается, в каком-то смысле спортсменом можно быть и сидя в офисном кресле. Что нужно делать руками, ногами, плечами, а также как правильно сжимать мышцы ягодиц, Бел.Ру рассказала инструктор по ЛФК Татьяна Мантулина.

Многие офисные работники безотрывно проводят по 8 часов у экрана монитора. Такой малоподвижный образ жизни до добра не доводит. Появляются боли в спине и в шейном отделе, на ногах высыпает сеточка вен, постепенно начинает «шалить» артериальное давление, а в глазах — словно песка насыпали. Да и вес от постоянного сидения начинает расти в геометрической прогрессии. Вроде ничего толком не ешь, только перекусываешь, а калории поступают. Пакетик кофе «три в одном» содержит около 80 килокалорий на 100 граммов. Соответственно, в обычной чашке около 160 килокалорий. А если выпиваешь по 3-4 кофе в течение дня? Да ещё добавить сюда пирожки? Вот и получается практически суточный калораж. А ведь люди приходят домой и ещё с аппетитом ужинают.

О правильном питании мы ещё поговорим. Сегодня мы попросили дать советы о том, как организовать офисную зарядку, инструктора по ЛФК областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяну Мантулину.

Лучший вариант для каждого офисного сотрудника — отправиться после рабочего дня в тренажерный зал или на фитнес. По разным причинам это подходит далеко не всем. Кому-то надо бежать сломя голову за ребёнком в детский сад, потом готовить ужин, кому-то долго добираться домой и не до походов в фитнес-зал.

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Старайтесь больше двигаться. Не обедайте на рабочем месте. Во время обеденного перерыва пройдитесь, найдите симпатичную лавочку и там перекусите. Забудьте про лифт — всегда поднимайтесь и спускайтесь пешком. Зайдите к коллеге в соседний отдел, если нужно что-то уточнить, а не звоните ему. Старайтесь чаще покидать рабочее место, например, когда разговариваете по телефону, можете двигаться по кабинету, то поднимаясь на носочки, то опускаясь на пятки, давая нагрузку всей стопе.

Лучший способ встряхнуться и заставить поработать мышцы — это зарядка в течение дня.

— Её желательно делать каждый час, хотя бы по 10 минут, — говорит Татьяна Мантулина.

Понятно, что не все коллеги оценят ваши гимнастические кульбиты в кабинете. Поэтому остановимся на рекомендациях, которые можно делать сидя, незаметно для окружающих. Их повторяют 10-15 раз.

  • Сожмите крепко под столом колени и ступни, чтобы почувствовать напряжение. Через несколько секунд отпустите.
  • Сидя на стуле, поднимите ноги, не сгибая их в коленях и продержите, сколько сможете.
  • Сожмите мышцы ягодиц и расслабьте, это упражнение можно выполнять с любой скоростью.
  • Не держась за подлокотники кресла, упритесь ногами в пол и напрягите живот.
  • Сидя, поднимайте ноги на носочки.
  • Сделайте наклоны головы вправо и влево. Потянитесь левым ухом к левому плечу, с усилием повторите упражнение в другую сторону.
  • По очереди вращайте правым и левым плечом, потом повторите вращения одновременно вперед и назад.
  • Заведите руки за спину и сложите ладонями друг к другу, как для молитвы.
  • Потянитесь вверх. Представьте себя кошкой, которая выгибает и сгибает спину.
  • Вытяните руки вперёд, сожмите кулаки и повращайте в разные стороны. Поиграйте пальчиками, сжимая их по очереди.
  • Нарисуйте глазами разные цифры от 0 до 10. И потом в обратном порядке.
«Такой комплекс снимет усталость, даст отдохнуть мышцам и позволит ещё час провести за работой без серьезных последствий для здоровья. К тому же даже минимальная нагрузка снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен веществ», — пояснила Мантулина.

Ранее мы писали о том, как не уничтожить свои колени, если вы решили заняться бегом, а также специалисты рассказали Бел.Ру, что противопоказания есть даже у лечебной физкультуры, но она будет полезной, если правильно ею заниматься.

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#Евгений Грицков#Здоровье#Эксклюзив#Физкультура#Центр общественного здоровья и медицинской профилактики#КЦ#Фитнес в офисе
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