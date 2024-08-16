Фитнес под столом: как заниматься фитнесом даже на работе?

Многие офисные работники безотрывно проводят по 8 часов у экрана монитора. Такой малоподвижный образ жизни до добра не доводит. Появляются боли в спине и в шейном отделе, на ногах высыпает сеточка вен, постепенно начинает «шалить» артериальное давление, а в глазах — словно песка насыпали. Да и вес от постоянного сидения начинает расти в геометрической прогрессии. Вроде ничего толком не ешь, только перекусываешь, а калории поступают. Пакетик кофе «три в одном» содержит около 80 килокалорий на 100 граммов. Соответственно, в обычной чашке около 160 килокалорий. А если выпиваешь по 3-4 кофе в течение дня? Да ещё добавить сюда пирожки? Вот и получается практически суточный калораж. А ведь люди приходят домой и ещё с аппетитом ужинают.