Фитнес под столом: как заниматься фитнесом даже на работе?

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Многие офисные работники безотрывно проводят по 8 часов у экрана монитора. Такой малоподвижный образ жизни до добра не доводит. Появляются боли в спине и в шейном отделе, на ногах высыпает сеточка вен, постепенно начинает «шалить» артериальное давление, а в глазах — словно песка насыпали. Да и вес от постоянного сидения начинает расти в геометрической прогрессии. Вроде ничего толком не ешь, только перекусываешь, а калории поступают. Пакетик кофе «три в одном» содержит около 80 килокалорий на 100 граммов. Соответственно, в обычной чашке около 160 килокалорий. А если выпиваешь по 3-4 кофе в течение дня? Да ещё добавить сюда пирожки? Вот и получается практически суточный калораж. А ведь люди приходят домой и ещё с аппетитом ужинают.
О правильном питании мы ещё поговорим. Сегодня мы попросили дать советы о том, как организовать офисную зарядку, инструктора по ЛФК областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяну Мантулину.
Лучший вариант для каждого офисного сотрудника — отправиться после рабочего дня в тренажерный зал или на фитнес. По разным причинам это подходит далеко не всем. Кому-то надо бежать сломя голову за ребёнком в детский сад, потом готовить ужин, кому-то долго добираться домой и не до походов в фитнес-зал.
Старайтесь больше двигаться. Не обедайте на рабочем месте. Во время обеденного перерыва пройдитесь, найдите симпатичную лавочку и там перекусите. Забудьте про лифт — всегда поднимайтесь и спускайтесь пешком. Зайдите к коллеге в соседний отдел, если нужно что-то уточнить, а не звоните ему. Старайтесь чаще покидать рабочее место, например, когда разговариваете по телефону, можете двигаться по кабинету, то поднимаясь на носочки, то опускаясь на пятки, давая нагрузку всей стопе.
Лучший способ встряхнуться и заставить поработать мышцы — это зарядка в течение дня.
— Её желательно делать каждый час, хотя бы по 10 минут, — говорит Татьяна Мантулина.
Понятно, что не все коллеги оценят ваши гимнастические кульбиты в кабинете. Поэтому остановимся на рекомендациях, которые можно делать сидя, незаметно для окружающих. Их повторяют 10-15 раз.
«Такой комплекс снимет усталость, даст отдохнуть мышцам и позволит ещё час провести за работой без серьезных последствий для здоровья. К тому же даже минимальная нагрузка снижает уровень глюкозы в крови, улучшает обмен веществ», — пояснила Мантулина.
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