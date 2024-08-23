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Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

ФАС выявила нарушения в работе сетевых продуктовых в Белгородской области

Торговые сети в Белгородской области рискуют потерять магазины из-за нарушения закона

23 августа 2024, 16:08
Фото: 1MI

ФАС выявила нарушения в работе сетевых продуктовых в Белгородской области

Федеральная антимонопольная служба установила, что некоторые белгородские торговые сети открыли новые магазины или расширили существующие площади, нарушая закон о торговле. Если факты нарушений подтвердятся, ФАС обратится в суд с требованием признать сделки недействительными.

Федеральная антимонопольная служба провела анализ рынка торговли в Белгородской области и обнаружила, что некоторые торговые сети открыли новые магазины или расширили существующие площади, нарушая закон о торговле.

По закону торговая сеть не может открывать новые точки на территории, где её доля в объёме продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год превышает 25%. Эти магазины превысили установленный лимит ещё в 2022 году.

Аналогичные нарушения ФАС выявила в других 40 регионах страны. Ведомство поручило провести дополнительную проверку обстоятельств открытия этих магазинов и документов, подтверждающих их приобретение или аренду. Если факты нарушений закона о торговле подтвердятся, ФАС обратится в суд с требованием признать такие сделки недействительными.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Нарушения#Фас#Новости Белгорода#Белгород#Продовольственные товары#Сетевые продуктовые
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