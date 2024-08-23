Торговые сети в Белгородской области рискуют потерять магазины из-за нарушения закона

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Федеральная антимонопольная служба провела анализ рынка торговли в Белгородской области и обнаружила, что некоторые торговые сети открыли новые магазины или расширили существующие площади, нарушая закон о торговле.
По закону торговая сеть не может открывать новые точки на территории, где её доля в объёме продаж продовольственных товаров за предыдущий финансовый год превышает 25%. Эти магазины превысили установленный лимит ещё в 2022 году.
Аналогичные нарушения ФАС выявила в других 40 регионах страны. Ведомство поручило провести дополнительную проверку обстоятельств открытия этих магазинов и документов, подтверждающих их приобретение или аренду. Если факты нарушений закона о торговле подтвердятся, ФАС обратится в суд с требованием признать такие сделки недействительными.