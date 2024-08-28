Прокуратура нашла серьёзные нарушения в работе одной из школ Белгорода

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Прокуратура вместе с сотрудниками регионального министерства
образования провела проверку в школе № 43 Белгорода. По итогам стало известно, что в учреждении не в полном объёме реализуются образовательные программы в соответствии с учебным планом.
Факт нарушений Федерального закона «Об образовании» действительно выявили. В отношении должностного лица школы вынесли два постановления об административных правонарушениях. Речь о нарушении или незаконном ограничении прав и свобод обучающихся либо нарушении установленного порядка их реализации (ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ), реализации не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом (ч.2 ст. 19.30 КоАП РФ).
Постановления направили в Мировой суд Западного округа Белгорода на рассмотрение. По первой административной статье нарушителя могут обязать выплатить от 10 до 30 тысяч рублей, а по второй от 20 до 40 тысяч рублей.