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Прокуратура нашла серьёзные нарушения в работе одной из школ Белгорода

Прокуратура нашла серьёзные нарушения в работе одной из школ Белгорода

28 августа 2024, 07:29
Фото: Изображение Midjourney
В школе № 43 прокуратура обнаружила нарушения в реализации образовательных программ. Они выполнялись не в полном объёме. После проверки в отношении должностного лица школы вынесены два административных постановления. Его могут обязать заплатить серьёзные штрафы.

Прокуратура вместе с сотрудниками регионального министерства
образования провела проверку в школе № 43 Белгорода. По итогам стало известно, что в учреждении не в полном объёме реализуются образовательные программы в соответствии с учебным планом.

Факт нарушений Федерального закона «Об образовании» действительно выявили. В отношении должностного лица школы вынесли два постановления об административных правонарушениях. Речь о нарушении или незаконном ограничении прав и свобод обучающихся либо нарушении установленного порядка их реализации (ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ), реализации не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом (ч.2 ст. 19.30 КоАП РФ).

Постановления направили в Мировой суд Западного округа Белгорода на рассмотрение. По первой административной статье нарушителя могут обязать выплатить от 10 до 30 тысяч рублей, а по второй от 20 до 40 тысяч рублей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Школа#Законодательство#Новости Белгорода#Белгород#Министерство образования#Образовательная программа#Учебный план
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