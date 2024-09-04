Можно ли не платить за лифт, если живёшь на первом этаже? Да, но есть нюанс

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Жительница многоквартирного дома в Белгороде поинтересовалась, почему она должна, проживая на первом этаже, платить за обслуживание лифта, если им совсем не пользуется.
Вопрос заметил мэр областного центра Валентин Демидов. Он объяснил, что ежемесячная плата за лифт предусмотрена законом. Однако у жильцов первых и вторых этажей действительно есть возможность отказаться от этих расходов.
«Лифт относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, и, согласно закону, плата за лифт — это часть платы за содержание общего имущества, которую в силу Жилищного Кодекса РФ должны ежемесячно платить все собственники. Есть вариант, когда жители первых и вторых этажей могут отказаться от платы за лифт, но для этого потребуется согласие всех собственников. Поэтому такие вопросы решаются на общем собрании жильцов», — разъяснил мэр.