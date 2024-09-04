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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В некоторых случаях можно не платить за лифт в МКД

Можно ли не платить за лифт, если живёшь на первом этаже? Да, но есть нюанс

4 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI
В некоторых случаях можно не платить за лифт в МКД

Мэр Демидов рассказал, кто из белгородцев может не оплачивать лифт в МКД

Ежемесячная плата за обслуживание лифтов в многоэтажках часто возмущала жильцов первых и вторых этажей, которые либо не пользуются грузоподъёмной машиной вообще, либо ездят на ней крайне редко. Оказывается, от платы можно отказаться. Мэр Белгорода рассказал, как это сделать.

Жительница многоквартирного дома в Белгороде поинтересовалась, почему она должна, проживая на первом этаже, платить за обслуживание лифта, если им совсем не пользуется.

Вопрос заметил мэр областного центра Валентин Демидов. Он объяснил, что ежемесячная плата за лифт предусмотрена законом. Однако у жильцов первых и вторых этажей действительно есть возможность отказаться от этих расходов.

«Лифт относится к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, и, согласно закону, плата за лифт — это часть платы за содержание общего имущества, которую в силу Жилищного Кодекса РФ должны ежемесячно платить все собственники. Есть вариант, когда жители первых и вторых этажей могут отказаться от платы за лифт, но для этого потребуется согласие всех собственников. Поэтому такие вопросы решаются на общем собрании жильцов», — разъяснил мэр.
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Лифт#Новости Белгорода#Плата#Белгород#Мкд#Валентин Демидов
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