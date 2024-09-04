Можно ли не платить за лифт, если живёшь на первом этаже? Да, но есть нюанс

Мэр Демидов рассказал, кто из белгородцев может не оплачивать лифт в МКД

Ежемесячная плата за обслуживание лифтов в многоэтажках часто возмущала жильцов первых и вторых этажей, которые либо не пользуются грузоподъёмной машиной вообще, либо ездят на ней крайне редко. Оказывается, от платы можно отказаться. Мэр Белгорода рассказал, как это сделать.