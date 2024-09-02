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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Подростка поймали за ездой на скутере

Белгородец хотел сжечь подаренный 13-летнему сыну скутер, чтобы не платить штраф

2 сентября 2024, 14:01
Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Белгородской области
Подростка поймали за ездой на скутере
Белгородские сотрудники ДПС остановили несовершеннолетнего парня на скутере. Подростку ездить на нём ещё нельзя, поэтому родителям сообщили, что придётся заплатить штраф. Его отец решил проблему радикально — он попытался сжечь транспортное средство прямо перед автоинспекторами.
Сюжет
Штраф

В одном из сёл Корочанского района мужчина решил сделать своему 13-летнему сыну дорогой подарок — настоящий скутер. Мальчик катался на нём, пока не попался автоинспекторам.

Те объяснили, что пока этот вид транспорта не для него, поэтому родителям придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но папа паренька с этим мириться не стал и решил прямо перед инспекторами сжечь транспортное средство за 45 тысяч рублей.

Правда, у него это не вышло — мужчина просто кидал в скутер незажжёнными спичками. Сотрудники ДПС объяснили, что мотосредство всё равно заберут на штрафстоянку, даже в сожжённом виде.

Отец объясняет, почему решил подарить своему 12-летнему сыну скутер.
Видео: Госавтоинспекция Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Штраф#Скутер#Родители#ДПС#Подросток#Нарочно не придумаешь#Белгород
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