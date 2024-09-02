Белгородец хотел сжечь подаренный 13-летнему сыну скутер, чтобы не платить штраф

Те объяснили, что пока этот вид транспорта не для него, поэтому родителям придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но папа паренька с этим мириться не стал и решил прямо перед инспекторами сжечь транспортное средство за 45 тысяч рублей.