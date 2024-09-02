Белгородец хотел сжечь подаренный 13-летнему сыну скутер, чтобы не платить штраф

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В одном из сёл Корочанского района мужчина решил сделать своему 13-летнему сыну дорогой подарок — настоящий скутер. Мальчик катался на нём, пока не попался автоинспекторам.
Те объяснили, что пока этот вид транспорта не для него, поэтому родителям придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Но папа паренька с этим мириться не стал и решил прямо перед инспекторами сжечь транспортное средство за 45 тысяч рублей.
Правда, у него это не вышло — мужчина просто кидал в скутер незажжёнными спичками. Сотрудники ДПС объяснили, что мотосредство всё равно заберут на штрафстоянку, даже в сожжённом виде.