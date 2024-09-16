Белгородцы платили за ЖКУ больше курян, но меньше, чем в других регионах Черноземья

Posted 16 сентября, 08:01
Published 16 сентября, 08:01
Modified 16 сентября, 08:01
Updated 16 сентября, 08:01
Белгородская область заняла 14-е место среди 85 регионов по доле расходов населения на ЖКУ. На оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива в прошлом году белгородские семьи потратили 7,9% от своего бюджета. За год сумма снизилась на 1,7%. В среднем в месяц коммунальные счета обходились в 4472 рубля.
Из регионов Черноземья обошла Белгородскую только Курская область. Она попала на седьмое место — куряне тратили 7,1% своих средств на ЖКУ, хотя платёж там незначительно увеличился. На 20-е место попала Липецкая область, на 63-е — Тамбовская, а на 74-е — Воронежская.
Дороже всех услуги в 2023 году обходились жителям Чукотского автономного округа — чуть более девяти тысяч рублей, дешевле — жителям Астраханской области: порядка 3,6 тысячи.