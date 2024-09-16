Белгородцы платили за ЖКУ больше курян, но меньше, чем в других регионах Черноземья

Белгородская область заняла 14-е место среди 85 регионов по доле расходов населения на ЖКУ. На оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива в прошлом году белгородские семьи потратили 7,9% от своего бюджета. За год сумма снизилась на 1,7%. В среднем в месяц коммунальные счета обходились в 4472 рубля.