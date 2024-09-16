bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 08:01

Published 16 сентября, 08:01

Modified 16 сентября, 08:01

Updated 16 сентября, 08:01

Белгородцы тратят меньше 10% от всех своих расходов на ЖКУ

Белгородцы платили за ЖКУ больше курян, но меньше, чем в других регионах Черноземья

16 сентября 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы тратят меньше 10% от всех своих расходов на ЖКУ

Белгородская область заняла 14-е место в рейтинге по расходам населения на ЖКУ

Сюжет
ЖКХ
Аналитики РИА «Новости» узнали, сколько платили за коммунальное обслуживание домов в разных регионах РФ и какую долю в потребительских расходах составляет эта сумма. Белгородская область заняла 14-е место среди 85 субъектов, в таблицу не вошли новоприсоединённые территории.

Белгородская область заняла 14-е место среди 85 регионов по доле расходов населения на ЖКУ. На оплату жилищно-коммунальных услуг и топлива в прошлом году белгородские семьи потратили 7,9% от своего бюджета. За год сумма снизилась на 1,7%. В среднем в месяц коммунальные счета обходились в 4472 рубля.

Из регионов Черноземья обошла Белгородскую только Курская область. Она попала на седьмое место — куряне тратили 7,1% своих средств на ЖКУ, хотя платёж там незначительно увеличился. На 20-е место попала Липецкая область, на 63-е — Тамбовская, а на 74-е — Воронежская.

Дороже всех услуги в 2023 году обходились жителям Чукотского автономного округа — чуть более девяти тысяч рублей, дешевле — жителям Астраханской области: порядка 3,6 тысячи.

В Белгородской области меньше «смертей от отчаяния», чем в других регионах Черноземья
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область уступила Воронежской в рейтинге по рынку трудаПочти 24% белгородских работников получают зарплату выше средней по странеЧуть получше, но всё же в аутсайдерах: Белгородчина вновь в конце рейтинга по ипотеке
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#ЖКХ#Липецкая область#Жку#Коммунальные услуги#Новости Белгорода#Черноземье#Белгород#Тамбовская область#Воронежская область
Подпишитесь
Популярное