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Posted 23 сентября, 13:15

Published 23 сентября, 13:15

Modified 23 сентября, 13:15

Updated 23 сентября, 13:15

Дмитрий Панков пострадал при обстреле Черемошного в Белгородском районе

«Чувствую себя железным человеком»: глава поселения под Белгородом — об обстреле

23 сентября 2024, 13:15
Фото: кадр из видео ГТРК «Белгород»
Дмитрий Панков пострадал при обстреле Черемошного в Белгородском районе

Глава поселения Панков рассказал о самочувствии после обстрела под Белгородом

Сюжет
Обстрел
Глава Яснозоренского поселения пострадал при обстреле Черемошного 22 сентября. В настоящее время он остаётся в областной больнице, сообщает ГТРК «Белгород».

При обстреле села Черемошное 22 сентября пострадал глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков. Он получил множественные осколочные ранения, из-за чего в шутку говорит, что теперь чувствует себя железным человеком.

«Надо понимать, что идёт СВО, и каждый должен будет отдать часть своего времени, может быть, здоровья для нашей победы. Поэтому тут ни в коем случае не нужно отчаиваться, надо выздоравливать и идти вперёд», — отметил Дмитрий Панков.
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Сам глава не унывает и отмечает, что помощь поселению стала для него чем-то вроде смысла жизни.

«Ясные Зори для меня это как, не знаю, некий смысл жизни сейчас. Потому что я постоянно на работе, без выходных. Родные люди, бабушки. Все друг другу помогают, мы как одна большая семья», — отметил чиновник.

Всё время рядом с мужчиной находится его жена Мила, которая каждый раз, когда её супруг уезжает на работу, сильно переживает.

«У него такой характер: он привык помогать людям, выполнять свою работу на отлично», — добавила девушка.

Всех пострадавших в селе Черемошное представят к государственным наградам.

Напомним, что ранее жители неоднократно хвалили Дмитрия Панкова и называли его своим героем, который в любые трудности находится рядом с людьми.

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