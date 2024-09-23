«Чувствую себя железным человеком»: глава поселения под Белгородом — об обстреле

Posted 23 сентября, 13:15
Published 23 сентября, 13:15
Modified 23 сентября, 13:15
Updated 23 сентября, 13:15
При обстреле села Черемошное 22 сентября пострадал глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков. Он получил множественные осколочные ранения, из-за чего в шутку говорит, что теперь чувствует себя железным человеком.
«Надо понимать, что идёт СВО, и каждый должен будет отдать часть своего времени, может быть, здоровья для нашей победы. Поэтому тут ни в коем случае не нужно отчаиваться, надо выздоравливать и идти вперёд», — отметил Дмитрий Панков.
Сам глава не унывает и отмечает, что помощь поселению стала для него чем-то вроде смысла жизни.
«Ясные Зори для меня это как, не знаю, некий смысл жизни сейчас. Потому что я постоянно на работе, без выходных. Родные люди, бабушки. Все друг другу помогают, мы как одна большая семья», — отметил чиновник.
Всё время рядом с мужчиной находится его жена Мила, которая каждый раз, когда её супруг уезжает на работу, сильно переживает.
«У него такой характер: он привык помогать людям, выполнять свою работу на отлично», — добавила девушка.
Всех пострадавших в селе Черемошное представят к государственным наградам.
Напомним, что ранее жители неоднократно хвалили Дмитрия Панкова и называли его своим героем, который в любые трудности находится рядом с людьми.