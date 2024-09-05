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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В Белгороде начали восстанавливать обрушенный ракетой дом: что уже сделали?

В Белгороде начали восстанавливать обрушенный ракетой дом: что уже сделали?

5 сентября 2024, 13:19
Фото: bel.ru
В мае из-за фрагмента ракеты часть дома на Щорса обвалилась. Оказались разрушены два подъезда. Сегодня восстановительные работы начались. Как выглядит площадка — в фоторепортаже Бел.Ру.
Сюжет
Щорса

В Белгороде начали восстановление дома №55А на улице Щорса. Демонтажные работы завершили. Как говорит Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области, два утерянных подъезда возведут до конца года.

Сейчас специалисты готовят к работе фундамент. Сваи подгоняют под проектный уровень. Территорию расчищают для заливки основной плиты. Сейчас строители ждут заключения, которое позволит начать разбирать эркеры четвёртого подъезда.

Журналисты спросили у Оксаны Козлитиной, устраивает ли её ход работ.

«С учётом тех работ, которые мы параллельно проводим, да. Я считаю, что начало положено, строителям темпы сбавлять нельзя, теперь только наращивать», — ответила чиновница.

Сейчас на площадке убрали почти все вещи жителей, что были, но там можно найти даже детскую игрушку, которые забыли при разборе завалов дома.

Из-за разрушения двух подъездов дома погибло 17 человек, включая трёх детей.

Фото: bel.ru
В Белгороде восстанавливают обрушенную при обстреле часть дома на Щорса, 55а
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