В Белгороде начали восстанавливать обрушенный ракетой дом: что уже сделали?

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Белгороде начали восстановление дома №55А на улице Щорса. Демонтажные работы завершили. Как говорит Оксана Козлитина, министр строительства Белгородской области, два утерянных подъезда возведут до конца года.
Сейчас специалисты готовят к работе фундамент. Сваи подгоняют под проектный уровень. Территорию расчищают для заливки основной плиты. Сейчас строители ждут заключения, которое позволит начать разбирать эркеры четвёртого подъезда.
Журналисты спросили у Оксаны Козлитиной, устраивает ли её ход работ.
«С учётом тех работ, которые мы параллельно проводим, да. Я считаю, что начало положено, строителям темпы сбавлять нельзя, теперь только наращивать», — ответила чиновница.
Сейчас на площадке убрали почти все вещи жителей, что были, но там можно найти даже детскую игрушку, которые забыли при разборе завалов дома.
Из-за разрушения двух подъездов дома погибло 17 человек, включая трёх детей.