Диспетчеры скорой помогли спасти 11 человек при обстреле Белгорода 30 августа

Posted 22 октября, 06:35
Published 22 октября, 06:35
Modified 22 октября, 06:37
Updated 22 октября, 06:37
Белгород 30 августа впервые за долгое время попал под сильный обстрел. В тот день погибли пять белгородцев, но многих удалось спасти.
Как рассказал губернатор, благодаря диспетчерскому сопровождению первую помощь до приезда скорой получили 11 человек.
Диспетчерское сопровождение — это пилотный проект, который запустили в начале 2024 года в Белгородской области. Он предполагает, что человеку, дозвонившемуся по номеру скорой, помогут оказать медпомощь пострадавшему дистанционно.
За текущий год этой услугой воспользовались 2500 раз.
«Только сердечно-легочная реанимация была проведена 300 раз. Это значит, были спасены 300 человек», — пояснил Гладков.
Сейчас этот проект реализован только в нескольких муниципалитетах региона, но его планируют распространить по всей территории.