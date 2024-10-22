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Posted 22 октября, 06:35

Published 22 октября, 06:35

Modified 22 октября, 06:37

Updated 22 октября, 06:37

Диспетчеры скорой помогли спасти 11 человек при обстреле Белгорода 30 августа

Диспетчеры скорой помогли спасти 11 человек при обстреле Белгорода 30 августа

22 октября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Сюжет
Скорая помощь
В области продолжается реализация проекта по диспетчерскому сопровождению вызовов скорой помощи. Эта программа очент помогла 30 августа, когда Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Как именно?

Белгород 30 августа впервые за долгое время попал под сильный обстрел. В тот день погибли пять белгородцев, но многих удалось спасти.

Как рассказал губернатор, благодаря диспетчерскому сопровождению первую помощь до приезда скорой получили 11 человек.

Диспетчерское сопровождение — это пилотный проект, который запустили в начале 2024 года в Белгородской области. Он предполагает, что человеку, дозвонившемуся по номеру скорой, помогут оказать медпомощь пострадавшему дистанционно.

За текущий год этой услугой воспользовались 2500 раз.

«Только сердечно-легочная реанимация была проведена 300 раз. Это значит, были спасены 300 человек», — пояснил Гладков.

Сейчас этот проект реализован только в нескольких муниципалитетах региона, но его планируют распространить по всей территории.

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