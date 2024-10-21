Над Белгородом раздались взрывы: что произошло?

Напомним, утром Белгород попал под серьёзный обстрел со стороны Украины. Снаряд прилетел в детскую комнату жилого дома. По счастливой случайности, одна женщина получила лёгкие ранения руки. Как рассказал Геннадий Алёхин, для обстрела использовали РСЗО «Вампир» и «Хаймерс». Большая часть боеприпасов была сбита системой ПВО.