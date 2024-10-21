Над Белгородом раздались взрывы: что произошло?

Posted 21 октября, 18:03
Published 21 октября, 18:03
Modified 21 октября, 18:06
Updated 21 октября, 18:06
Около 20:30 21 октября на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Через пару минут в небе над областным центром раздалось несколько взрывов. В медиа появились кадры сбития целей, работала система противовоздушной обороны.
На момент публикации какой-либо информации о последствиях на земле не поступало.
Напомним, утром Белгород попал под серьёзный обстрел со стороны Украины. Снаряд прилетел в детскую комнату жилого дома. По счастливой случайности, одна женщина получила лёгкие ранения руки. Как рассказал Геннадий Алёхин, для обстрела использовали РСЗО «Вампир» и «Хаймерс». Большая часть боеприпасов была сбита системой ПВО.
ВСУ весь день обстреливали белгородское приграничье. За день были ранены девять человек.