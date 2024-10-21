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Posted 21 октября, 18:03

Published 21 октября, 18:03

Modified 21 октября, 18:06

Updated 21 октября, 18:06

В Белгороде раздались взрывы, работала система ПВО

Над Белгородом раздались взрывы: что произошло?

21 октября 2024, 18:03
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде раздались взрывы, работала система ПВО

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Новости Белгорода
Вечером понедельника белгородцы снова услышали громкие звуки. В небе раздалось несколько взрывов, работала система ПВО.

Около 20:30 21 октября на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Через пару минут в небе над областным центром раздалось несколько взрывов. В медиа появились кадры сбития целей, работала система противовоздушной обороны.

На момент публикации какой-либо информации о последствиях на земле не поступало.

Напомним, утром Белгород попал под серьёзный обстрел со стороны Украины. Снаряд прилетел в детскую комнату жилого дома. По счастливой случайности, одна женщина получила лёгкие ранения руки. Как рассказал Геннадий Алёхин, для обстрела использовали РСЗО «Вампир» и «Хаймерс». Большая часть боеприпасов была сбита системой ПВО.

ВСУ весь день обстреливали белгородское приграничье. За день были ранены девять человек.

Сколько человек СКР признал потерпевшими от ВСУ в Белгородской области?
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Новости Белгорода#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
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