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Posted 21 октября, 11:32

Published 21 октября, 11:32

Modified 21 октября, 11:34

Updated 21 октября, 11:34

Украинские дроны продолжают атаковать автомобили в белгородском приграничье

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Белгородской области, ранен мужчина

21 октября 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
Украинские дроны продолжают атаковать автомобили в белгородском приграничье
Сюжет
Обстрел
Ещё одна атака дрона в Шебекинском округе. И снова на автомобиль. В результате пострадал мужчина, транспортное средство полностью сгорело. Власти уточнили информацию о последствиях обстрела Краснояружского района.

Мирный житель ранен при атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль. Происшествие произошло в селе Муром Шебекинского округа.

У мужчины — осколочные ранения груди и позвоночника. Его «попуткой» доставили в районную больницу, а дальше переведут в больницу №2 Белгорода. Машина полностью сгорела.

Уточнили информацию по последствиям обстрела села Графовка Краснояружского района. Там повреждения выявили в 15 частных домах, повреждены также три машины и линия электропередачи. Из-за этого без света сейчас временно остаются жители Графовки и Репяховки. Специалисты приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Раненые#Краснояружский район#Обстрел#Шебекинский горокруг#Дрон-камикадзе
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