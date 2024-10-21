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Posted 21 октября, 10:20

Published 21 октября, 10:20

Modified 21 октября, 10:22

Updated 21 октября, 10:22

Неделя дл белгородцев началась с сильного обстрела

Полковник запаса рассказал, чем ВСУ ударили по Белгороду утром понедельника

21 октября 2024, 10:20
Фото: Антон Засимов. 1MI
Неделя дл белгородцев началась с сильного обстрела

Военный эксперт: ВСУ атаковали Белгород с помощью РСЗО «Вампир» и «Хамерса»

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Минирование
Рано утром в понедельник в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе была объявлена воздушная тревога. Под огнём ВСУ оказался областной центр, есть пострадавшие и разрушения. Обстреляли Белгород, как утверждает военный эксперт Геннадий Алёхин, из РСЗО «Вампир» и Himars.

Утром понедельника Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Пострадала женщина, есть множество разрушений в частном секторе, квартирах, возник пожар. Бел.Ру собрали всю известную к этому часу информацию в один материал.

Атаковали город из РСЗО «Вампир», применив до 20 ракет. Многие цели были сбиты на подлёте, рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, белгородский военный журналист и автор Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» Геннадий Алёхин.

В своём блоге он написал, что две установки находятся в лесу у Золочева в Харьковской области. Сейчас по местам пусков идут ответные удары. Также удалось сбить две ракеты Himars, выпущенные из Сумской области.

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