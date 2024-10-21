Полковник запаса рассказал, чем ВСУ ударили по Белгороду утром понедельника

Posted 21 октября, 10:20
Published 21 октября, 10:20
Modified 21 октября, 10:22
Updated 21 октября, 10:22
Утром понедельника Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. Пострадала женщина, есть множество разрушений в частном секторе, квартирах, возник пожар. Бел.Ру собрали всю известную к этому часу информацию в один материал.
Атаковали город из РСЗО «Вампир», применив до 20 ракет. Многие цели были сбиты на подлёте, рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, белгородский военный журналист и автор Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» Геннадий Алёхин.
В своём блоге он написал, что две установки находятся в лесу у Золочева в Харьковской области. Сейчас по местам пусков идут ответные удары. Также удалось сбить две ракеты Himars, выпущенные из Сумской области.