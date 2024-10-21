Прямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела Белгорода

В городе зафиксировано прямое попадание в частный дом. Как рассказал глава регионального правительства, там проживает большая семья: родители, дети и бабушка с дедушкой. Губернатор сказал, что, предположительно, всё в этом доме можно будет восстановить, но точно это покажет экспертиза.