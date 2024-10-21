Прямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела Белгорода

Posted 21 октября, 06:57
Published 21 октября, 06:57
Modified 21 октября, 06:59
Updated 21 октября, 06:59
Утром 21 октября 2024 года в Белгороде снова были прилёты. К пострадавшему зданию выехали Вячеслав Гладков и Валентин Демидов. На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор поделился подробностями о разрушениях.
В городе зафиксировано прямое попадание в частный дом. Как рассказал глава регионального правительства, там проживает большая семья: родители, дети и бабушка с дедушкой. Губернатор сказал, что, предположительно, всё в этом доме можно будет восстановить, но точно это покажет экспертиза.
Снаряд попал в детскую комнату, выбиты окна, повреждена крыша и фасады. Подробнее обо всех последствиях в этом материале.