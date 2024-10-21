bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 06:57

Published 21 октября, 06:57

Modified 21 октября, 06:59

Updated 21 октября, 06:59

Прямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела Белгорода

Прямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела Белгорода

21 октября 2024, 06:57
Фото: Скриншот из видео Вячеслава Гладкова
Сюжет
Обстрел
Утро 21 октября началось с прилёта в районе ИЖС в Белгороде. Один из снарядов попал в частный дом.

Утром 21 октября 2024 года в Белгороде снова были прилёты. К пострадавшему зданию выехали Вячеслав Гладков и Валентин Демидов. На еженедельном оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор поделился подробностями о разрушениях.

В городе зафиксировано прямое попадание в частный дом. Как рассказал глава регионального правительства, там проживает большая семья: родители, дети и бабушка с дедушкой. Губернатор сказал, что, предположительно, всё в этом доме можно будет восстановить, но точно это покажет экспертиза.

Снаряд попал в детскую комнату, выбиты окна, повреждена крыша и фасады. Подробнее обо всех последствиях в этом материале.

Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина пострадала во время обстрела БелгородаЖилые дома и автобус пострадали после обстрела БелгородаДевочка, две женщины и мужчина ранены во время обстрелов ВСУ
#Алёна Мальцева#Происшествия#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика