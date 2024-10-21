Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина

Posted 21 октября, 06:11
Published 21 октября, 06:11
Modified 21 октября, 06:13
Updated 21 октября, 06:13
Ещё один мирный житель был ранен ночью в результате удара беспилотника. Произошло это при повторной атаке на село Грузское Борисовского района.
БПЛА сбросил неподалёку от мужчины взрывное устройство. Оно сдетонировало, пострадавший получил осколочные ранения и перелом ноги. Его попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу.Позже стало известно, что он находится в тяжёлом состоянии. Сейчас всю необходимую медицинскую помощь ему оказывают врачи.
За сутки в Борисовском районе повреждены мастерская сельхозпредприятия, частный дом, два автомобиля, газопровод и линия электропередачи.
Ранее там же был ранен охранник сельхозпредприятия. А утром под обстрел попал областной центр. На данный момент есть информация о нескольких пострадавших и как минимум двух пожарах в частном секторе.