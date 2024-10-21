Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина

Белгородец ранен после атаки БПЛА на село в Борисовском районе

Сюжет Беспилотник

ВСУ повторно атаковали село Грузское Борисовского района с помощью беспилотника. В результате атаки был ранен местный житель, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики. В районе есть и другие последствия.