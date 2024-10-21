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Posted 21 октября, 06:11

Published 21 октября, 06:11

Modified 21 октября, 06:13

Updated 21 октября, 06:13

Он находится в тяжёлом состоянии

Ночью при атаке беспилотника в белгородском приграничье тяжело ранен мужчина

21 октября 2024, 06:11
Фото: 1MI
Он находится в тяжёлом состоянии

Белгородец ранен после атаки БПЛА на село в Борисовском районе

Сюжет
Беспилотник
ВСУ повторно атаковали село Грузское Борисовского района с помощью беспилотника. В результате атаки был ранен местный житель, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются медики. В районе есть и другие последствия.

Ещё один мирный житель был ранен ночью в результате удара беспилотника. Произошло это при повторной атаке на село Грузское Борисовского района.

БПЛА сбросил неподалёку от мужчины взрывное устройство. Оно сдетонировало, пострадавший получил осколочные ранения и перелом ноги. Его попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу.Позже стало известно, что он находится в тяжёлом состоянии. Сейчас всю необходимую медицинскую помощь ему оказывают врачи.

За сутки в Борисовском районе повреждены мастерская сельхозпредприятия, частный дом, два автомобиля, газопровод и линия электропередачи.

Ранее там же был ранен охранник сельхозпредприятия. А утром под обстрел попал областной центр. На данный момент есть информация о нескольких пострадавших и как минимум двух пожарах в частном секторе.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Беспилотник#Последствия#ВСУ#Грузское#Атака#Раненый
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