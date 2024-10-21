Ещё трое белгородцев ранены после атак ВСУ на Белгородскую область в понедельник

Posted 21 октября, 13:57
Published 21 октября, 13:57
Modified 21 октября, 13:59
Updated 21 октября, 13:59
Ещё три мирных жителя пострадали в понедельник в результате атак ВСУ. Двое были ранены при атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района.
У мужчины ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, а у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук. Они сами смогли обратиться за медицинской помощью в Октябрьскую центральную районную больницу, но от госпитализации отказались.
Ещё один житель обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ после обстрела Шебекино. Предварительно, у него диагностировано осколочное ранение груди. Сейчас мужчину на скорой доставляют в больницу №2 Белгорода.
Напомним, что ещё одна женщина пострадала во время утреннего обстрела Белгорода. Ещё двое раненых — в Борисовском районе.