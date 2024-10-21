bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 13:57

Published 21 октября, 13:57

Modified 21 октября, 13:59

Updated 21 октября, 13:59

Ещё трое белгородцев ранены после атак ВСУ на Белгородскую область в понедельник

Ещё трое белгородцев ранены после атак ВСУ на Белгородскую область в понедельник

21 октября 2024, 13:57
Фото: Антон Засимов. 1MI
Сюжет
ВСУ
Количество раненых за день белгородцев увеличилось. Ещё три человека самостоятельно обратились за помощью врачей: двоё — в Белгородском районе, а один — в Шебекино. Одному из пострадавших мужчин потребовалась госпитализация.

Ещё три мирных жителя пострадали в понедельник в результате атак ВСУ. Двое были ранены при атаке дрона-камикадзе на легковой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района.

У мужчины ушиб ноги, осколочные ранения туловища, лица и руки, а у женщины — множественные осколочные ранения лица и рук. Они сами смогли обратиться за медицинской помощью в Октябрьскую центральную районную больницу, но от госпитализации отказались.

Ещё один житель обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ после обстрела Шебекино. Предварительно, у него диагностировано осколочное ранение груди. Сейчас мужчину на скорой доставляют в больницу №2 Белгорода.

Напомним, что ещё одна женщина пострадала во время утреннего обстрела Белгорода. Ещё двое раненых — в Борисовском районе.

Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Полковник запаса рассказал, чем ВСУ ударили по Белгороду утром понедельникаПрямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела БелгородаЖенщина пострадала во время обстрела Белгорода
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Шебекино#ВСУ#Дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика