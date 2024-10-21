В белгородские больницы обратились женщина и 13-летний мальчик, раненные 19 октября

Ещё двое раненных при обстрелах белгородцев обратились в больницы

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Двое жителей, в их числе ребёнок, пострадали при атаках на Белгородскую область в субботу, но обратились за помощью только на следующий день. Кроме них есть ещё двое раненых. За прошедший день повреждены частные дома, автомобили и линии снабжения.

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