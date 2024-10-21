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Posted 21 октября, 04:44

Published 21 октября, 04:44

Modified 21 октября, 04:48

Updated 21 октября, 04:48

обстрел Белгорода

Жилые дома и автобус пострадали после обстрела Белгорода

21 октября 2024, 04:44
Фото: Telegram-канал «Радар»
обстрел Белгорода
Сюжет
Новости Белгорода
Утром ВСУ обстреляли областной центр, вероятно, с применением дальнобойного РСЗО. Появилось несколько столбов чёрного дыма, загорелся один дом, рассказал Вячеслав Гладков.

Ранним утром понедельника Белгород снова стал целью для обстрела со стороны Украины. Раздалось около двух десятков взрывов, большую часть целей поразила система ПВО.

Но были и последствия на земле. Загорелся не один жилой дом, сообщил Вячеслав Гладков, был прилёт на территорию промышленного предприятия. Также пострадал пассажирский автобус №237, ехавший по улице Молодёжной — в нём осколками выбило окна, о ранениях находившихся внутри пассажиров данных нет.

Десятки взрывов раздались над Белгородом, сработала система ПВО
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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Новости Белгорода#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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