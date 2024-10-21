Жилые дома и автобус пострадали после обстрела Белгорода

Но были и последствия на земле. Загорелся не один жилой дом, сообщил Вячеслав Гладков, был прилёт на территорию промышленного предприятия. Также пострадал пассажирский автобус №237, ехавший по улице Молодёжной — в нём осколками выбило окна, о ранениях находившихся внутри пассажиров данных нет.