Жилые дома и автобус пострадали после обстрела Белгорода

Posted 21 октября, 04:44
Published 21 октября, 04:44
Modified 21 октября, 04:48
Updated 21 октября, 04:48
Ранним утром понедельника Белгород снова стал целью для обстрела со стороны Украины. Раздалось около двух десятков взрывов, большую часть целей поразила система ПВО.
Но были и последствия на земле. Загорелся не один жилой дом, сообщил Вячеслав Гладков, был прилёт на территорию промышленного предприятия. Также пострадал пассажирский автобус №237, ехавший по улице Молодёжной — в нём осколками выбило окна, о ранениях находившихся внутри пассажиров данных нет.