Один человек пострадал, есть разрушения: ВСУ нанесли удары по Белгородской области

Posted 19 октября, 13:22
Published 19 октября, 13:22
Modified 19 октября, 13:24
Updated 19 октября, 13:24
По данным губернатора, в селе Вязовое Краснояружского района в результате прилёта боеприпаса ранение получил мужчина. У него травма головы, ранение брюшной полости, осколочные ранения рук и ног. Бригада медиков доставляет его в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
Обстрелу вновь подвергся город Шебекино. В результате прямого попадания снаряда разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект и ограждение частного дома.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса пробита кровля жилого дома. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.
Ранее после обстрела Шебекино стало известно, что пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали баротравму.