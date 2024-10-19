Один человек пострадал, есть разрушения: ВСУ нанесли удары по Белгородской области

По данным губернатора, в селе Вязовое Краснояружского района в результате прилёта боеприпаса ранение получил мужчина. У него травма головы, ранение брюшной полости, осколочные ранения рук и ног. Бригада медиков доставляет его в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.