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Posted 19 октября, 13:22

Published 19 октября, 13:22

Modified 19 октября, 13:24

Updated 19 октября, 13:24

В белгородском приграничье после обстрела ВСУ пострадал мужчина

Один человек пострадал, есть разрушения: ВСУ нанесли удары по Белгородской области

19 октября 2024, 13:22
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

В белгородском приграничье после обстрела ВСУ пострадал мужчина

Сюжет
СВО
Под атакой оказались селе Вязовое Краснояружского района, Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Один человек пострадал. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, в селе Вязовое Краснояружского района в результате прилёта боеприпаса ранение получил мужчина. У него травма головы, ранение брюшной полости, осколочные ранения рук и ног. Бригада медиков доставляет его в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.

Обстрелу вновь подвергся город Шебекино. В результате прямого попадания снаряда разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома. Также повреждены социальный объект и ограждение частного дома.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса пробита кровля жилого дома. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Ранее после обстрела Шебекино стало известно, что пострадал мирный житель. У мужчины диагностировали баротравму.

При обстрелах белгородского Шебекино пострадал мужчина
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Боеприпасы#Медицинская помощь#Белгород#Ранения#СВО#Обстрелы#Удары по населенным пунктам
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