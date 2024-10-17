bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 13:06

Published 17 октября, 13:06

Modified 17 октября, 13:57

Updated 17 октября, 13:57

Сергей Наумов

Работающий под обстрелами полицейский снова поборется за звание «Народный участковый»

17 октября 2024, 13:06
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Сергей Наумов

Белгородский полицейский вновь попытается выиграть конкурс «Народный участковый»

Сюжет
УМВД
Сергей Наумов — полицейский из Белгородского района. Сейчас он работает в приграничье и помогает местным жителям, в том числе и под угрозой обстрелов. Он представит регион в конкурсе «Народный участковый — 2024» на федеральном этапе, сообщили в УМВД по Белгородской области.

Старший лейтенант полиции из приграничья Белгородской области Сергей Наумов прошёл в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024».

Молодой полицейский не первый раз представляет родной регион. В 2022 году он занял второе место, уступив первое своему чеченскому коллеге. Тогда он рассказал, как изменилась его жизнь и работа после начала спецоперации.

Наумов и сейчас служит в прифронтовом Белгородском районе: приграничных посёлках Октябрьский и Малиновка, сёлах Отрадное, Петровка, Толоконное и Крестовое. Из-за сложной оперативной обстановки Сергею не раз доводилось не только вывозить мирных жителей из-под обстрелов, но и самому оказываться в опасных ситуациях.

Под огнём ВСУ ему на машине с товарищами приходилось добираться к жителям, которые нуждались в помощи. А 30 мая он ехал в село Красный Хутор, чтобы эвакуировать многодетную семью, когда их служебный автомобиль атаковал дрон. Двое коллег мужчины получили осколочные ранения, а Сергей — черепно-мозговую травму и контузию.

Наумов вспоминает, что помог другому полицейскому с раненой ногой укрыться, когда дрон, скорректировав огонь, атаковал вновь. Помощь пришла только спустя пять часов.

Белгородец из приграничья уступил чеченскому коллеге в конкурсе «Народный участковый»
Узнать подробнее
Читайте также:
Полицейский из приграничья стал «народным участковым» Белгородской областиБелгородец занял третье место во всероссийском конкурсе «Народный участковый»Белгородец занимает второе место в голосовании «Народный участковый-2021»
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Полиция#УМВД#Народный участковый#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#Обстрелы#Сергей Наумов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика