Работающий под обстрелами полицейский снова поборется за звание «Народный участковый»

Posted 17 октября, 13:06
Published 17 октября, 13:06
Modified 17 октября, 13:57
Updated 17 октября, 13:57
Старший лейтенант полиции из приграничья Белгородской области Сергей Наумов прошёл в финал Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2024».
Молодой полицейский не первый раз представляет родной регион. В 2022 году он занял второе место, уступив первое своему чеченскому коллеге. Тогда он рассказал, как изменилась его жизнь и работа после начала спецоперации.
Наумов и сейчас служит в прифронтовом Белгородском районе: приграничных посёлках Октябрьский и Малиновка, сёлах Отрадное, Петровка, Толоконное и Крестовое. Из-за сложной оперативной обстановки Сергею не раз доводилось не только вывозить мирных жителей из-под обстрелов, но и самому оказываться в опасных ситуациях.
Под огнём ВСУ ему на машине с товарищами приходилось добираться к жителям, которые нуждались в помощи. А 30 мая он ехал в село Красный Хутор, чтобы эвакуировать многодетную семью, когда их служебный автомобиль атаковал дрон. Двое коллег мужчины получили осколочные ранения, а Сергей — черепно-мозговую травму и контузию.
Наумов вспоминает, что помог другому полицейскому с раненой ногой укрыться, когда дрон, скорректировав огонь, атаковал вновь. Помощь пришла только спустя пять часов.