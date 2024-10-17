Работающий под обстрелами полицейский снова поборется за звание «Народный участковый»

Наумов и сейчас служит в прифронтовом Белгородском районе: приграничных посёлках Октябрьский и Малиновка, сёлах Отрадное, Петровка, Толоконное и Крестовое. Из-за сложной оперативной обстановки Сергею не раз доводилось не только вывозить мирных жителей из-под обстрелов, но и самому оказываться в опасных ситуациях.



Под огнём ВСУ ему на машине с товарищами приходилось добираться к жителям, которые нуждались в помощи. А 30 мая он ехал в село Красный Хутор, чтобы эвакуировать многодетную семью, когда их служебный автомобиль атаковал дрон. Двое коллег мужчины получили осколочные ранения, а Сергей — черепно-мозговую травму и контузию.