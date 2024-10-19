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Posted 19 октября, 11:39

Published 19 октября, 11:39

Modified 19 октября, 11:41

Updated 19 октября, 11:41

При обстрелах белгородского Шебекино пострадал мужчина

При обстрелах белгородского Шебекино пострадал мужчина

19 октября 2024, 11:39
Фото: 1MI
Сюжет
Автомобили
У него диагностировали баротравму. Бригада медиков доставляет пострадавшего в горбольницу №2 Белгороде. В городе также есть разрушения, сообщил Вячеслав Гладков в соцсетях.

Шебекино находится под ударом ВСУ. Ранение получил один человек. У мужчины диагностировали баротравму. Изначально бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.

По предварительным данным, в результате двух обстрелов в городе повреждены четыре многоэтажки, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Также пробита кровля склада одного из предприятий. Три автомобиля повредили осколки.

Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход.

Напомним, порядка 40 боеприпасов выпустили ВСУ за сутки по Белгородской области.

Автомобиль и частный дом: новые разрушения в Белгородской области от обстрелов ВСУ
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#Кристина Семенчук#Автомобили#Шебекино#Многоэтажки#Белгород#Обстрел#Оперативные службы#Частные дома
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