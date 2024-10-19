При обстрелах белгородского Шебекино пострадал мужчина

Posted 19 октября, 11:39
Published 19 октября, 11:39
Modified 19 октября, 11:41
Updated 19 октября, 11:41
Шебекино находится под ударом ВСУ. Ранение получил один человек. У мужчины диагностировали баротравму. Изначально бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
По предварительным данным, в результате двух обстрелов в городе повреждены четыре многоэтажки, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект. Там выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Также пробита кровля склада одного из предприятий. Три автомобиля повредили осколки.
Информация о последствиях уточняется. Администрация и оперативные службы продолжают обход.
Напомним, порядка 40 боеприпасов выпустили ВСУ за сутки по Белгородской области.