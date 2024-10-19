Автомобиль и частный дом: новые разрушения в Белгородской области от обстрелов ВСУ

Posted 19 октября, 08:49
Published 19 октября, 08:49
Modified 19 октября, 08:51
Updated 19 октября, 08:51
В Белгородском районе посёлок Малиновка, а также сёла Красный Хутор, Солнцевка и Щетиновка стали объектами атак. ВСУ применили 18 боеприпасов в рамках двух обстрелов. Четыре беспилотника перехватила система противовоздушной обороны. Обошлось без последствий.
В Грайворонском округе село Дроновка также стало мишенью: в ходе одного из обстрелов ВСУ выпустили три боеприпаса, однако ни пострадавших, ни повреждений не зафиксировано.
В Краснояружском районе в ходе двух обстрелов, затронувших сёла Вязовое, Демидовка и Колотиловка, было применено пять боеприпасов и два беспилотника. Тем не менее, обошлось без серьёзных последствий.
В Прохоровском районе системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа. Повреждений не зарегистрировано.
В Шебекинском округе сёла Новая Таволжанка и Середа также подверглись атакам: две серии обстрелов привели к запуску 14 боеприпасов и использованию двух беспилотников. В результате повреждены легковой автомобиль и частный дом.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь уничтожили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью.