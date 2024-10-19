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Posted 19 октября, 08:49

Published 19 октября, 08:49

Modified 19 октября, 08:51

Updated 19 октября, 08:51

Порядка 40 боеприпасов выпустили ВСУ за сутки по Белгородской области

Автомобиль и частный дом: новые разрушения в Белгородской области от обстрелов ВСУ

19 октября 2024, 08:49
Фото: 1MI

Порядка 40 боеприпасов выпустили ВСУ за сутки по Белгородской области

Сюжет
СВО
Информацией о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки поделился глава региона Вячеслав Гладков. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

В Белгородском районе посёлок Малиновка, а также сёла Красный Хутор, Солнцевка и Щетиновка стали объектами атак. ВСУ применили 18 боеприпасов в рамках двух обстрелов. Четыре беспилотника перехватила система противовоздушной обороны. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе село Дроновка также стало мишенью: в ходе одного из обстрелов ВСУ выпустили три боеприпаса, однако ни пострадавших, ни повреждений не зафиксировано.

В Краснояружском районе в ходе двух обстрелов, затронувших сёла Вязовое, Демидовка и Колотиловка, было применено пять боеприпасов и два беспилотника. Тем не менее, обошлось без серьёзных последствий.

В Прохоровском районе системы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолётного типа. Повреждений не зарегистрировано.

В Шебекинском округе сёла Новая Таволжанка и Середа также подверглись атакам: две серии обстрелов привели к запуску 14 боеприпасов и использованию двух беспилотников. В результате повреждены легковой автомобиль и частный дом.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь уничтожили один беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Минобороны#Военные действия#СВО#Разрушения#Противовоздушная оборона
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