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Posted 18 октября, 06:44

Published 18 октября, 06:44

Modified 18 октября, 06:46

Updated 18 октября, 06:46

Теплица Белгорблагоустройства

Пострадавшую восемь раз от обстрелов теплицу БГБ отремонтируют: понадобится 3,5 млн

18 октября 2024, 06:44
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Теплица Белгорблагоустройства

В Белгороде отремонтируют не раз попадавшую под обстрелы теплицу БГБ

Сюжет
Новости Белгорода
Теплицу Белгорблагоустройства, которая не раз попадала в сводки обстрелов, наконец-то отремонтируют. Она смогла протянуть подлатанная до зимы, но повреждения слишком серьёзные. На восстановление планируют направить примерно 3,5 миллиона рублей, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде планируется отремонтировать теплицу Белгорблагоустройства. Сооружение уже восемь раз с начала года подвергалось обстрелам со стороны ВСУ.

Наибольший ущерб был нанесён в марте. В основном пострадали стёкла — около 800 квадратных метров. Власти смогли восстановить тепловой контур, что позволило теплице проработать сезон без капитального ремонта.

Общая площадь теплицы составляет 9 тысяч квадратных метров. Её мощности позволяют выращивать до 200 тысяч растений за сезон. Существующие повреждения довольно серьёзны, стоимость ремонта оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей.

Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица БелгорблагоустройстваТеплица Белгорблагоустройства
Теплица Белгорблагоустройства. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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