Пострадавшую восемь раз от обстрелов теплицу БГБ отремонтируют: понадобится 3,5 млн

Posted 18 октября, 06:44
Published 18 октября, 06:44
Modified 18 октября, 06:46
Updated 18 октября, 06:46
В Белгороде планируется отремонтировать теплицу Белгорблагоустройства. Сооружение уже восемь раз с начала года подвергалось обстрелам со стороны ВСУ.
Наибольший ущерб был нанесён в марте. В основном пострадали стёкла — около 800 квадратных метров. Власти смогли восстановить тепловой контур, что позволило теплице проработать сезон без капитального ремонта.
Общая площадь теплицы составляет 9 тысяч квадратных метров. Её мощности позволяют выращивать до 200 тысяч растений за сезон. Существующие повреждения довольно серьёзны, стоимость ремонта оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей.