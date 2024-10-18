Пострадавшую восемь раз от обстрелов теплицу БГБ отремонтируют: понадобится 3,5 млн

В Белгороде отремонтируют не раз попадавшую под обстрелы теплицу БГБ

Сюжет Новости Белгорода

Теплицу Белгорблагоустройства, которая не раз попадала в сводки обстрелов, наконец-то отремонтируют. Она смогла протянуть подлатанная до зимы, но повреждения слишком серьёзные. На восстановление планируют направить примерно 3,5 миллиона рублей, сообщил мэр Валентин Демидов.