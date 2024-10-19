Девочка, две женщины и мужчина ранены во время обстрелов ВСУ

Осколочные ранения получили две женщины. Скорая помощь отвезла их в горбольницу Белгорода. В Октябрьскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, которому осколок попал в ногу. Он также будет восстанавливаться в горбольнице областного центра.