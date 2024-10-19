Девочка, две женщины и мужчина ранены во время обстрелов ВСУ

Posted 19 октября, 19:40
Published 19 октября, 19:40
Modified 19 октября, 19:43
Updated 19 октября, 19:43
Пострадали четыре мирных жителя, в том числе ребёнок. 12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Попутным транспортом её доставили в районную больницу, а дальше перевезли в областную детскую больницу.
Осколочные ранения получили две женщины. Скорая помощь отвезла их в горбольницу Белгорода. В Октябрьскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, которому осколок попал в ногу. Он также будет восстанавливаться в горбольнице областного центра.
После взрыва боеприпаса в двух частных домах загорелись надворные постройки. Пожарные оперативно потушили огонь. Всего повреждения получили 20 жилых домов и 14 автомобилей.
В селе Петровка дрон подорвал легковую машину — повреждён кузов. Оперативные службы работают на местах происшествий, информация о последствиях будет уточняться.