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Posted 19 октября, 19:40

Published 19 октября, 19:40

Modified 19 октября, 19:43

Updated 19 октября, 19:43

В Белгородском районе ребёнок и трое взрослых получили ранения при обстрелах

Девочка, две женщины и мужчина ранены во время обстрелов ВСУ

19 октября 2024, 19:40
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородском районе ребёнок и трое взрослых получили ранения при обстрелах

Сюжет
Обстрел
Вечером 19 октября ВСУ трижды обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом. Есть раненые, сообщил Вячеслав Гладков.

Пострадали четыре мирных жителя, в том числе ребёнок. 12-летняя девочка получила слепое осколочное ранение плеча. Попутным транспортом её доставили в районную больницу, а дальше перевезли в областную детскую больницу.

Осколочные ранения получили две женщины. Скорая помощь отвезла их в горбольницу Белгорода. В Октябрьскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, которому осколок попал в ногу. Он также будет восстанавливаться в горбольнице областного центра.

После взрыва боеприпаса в двух частных домах загорелись надворные постройки. Пожарные оперативно потушили огонь. Всего повреждения получили 20 жилых домов и 14 автомобилей.

В селе Петровка дрон подорвал легковую машину — повреждён кузов. Оперативные службы работают на местах происшествий, информация о последствиях будет уточняться.

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