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Posted 17 октября, 06:43

Published 17 октября, 06:43

Modified 17 октября, 06:45

Updated 17 октября, 06:45

Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

Шесть человек ранены за день, один — из-за мины: что произошло в Белгородской области

17 октября 2024, 06:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после атаки ВСУ в Белгородской области

ВСУ выпустили по Белгородской области за сутки 79 снарядов и 20 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Среда в регионе выдалась неспокойной: под удар попали семь районов. Есть раненые и разрушения. Мирные жители пострадали при обстреле и взрыве мины, напомнили в оперштабе.

16 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 79 снарядов и 20 беспилотников. Атакам подверглись семь приграничных районов. Последствий при этом нет только в Валуйском и Грайворонском округах.

Ранены за сутки шесть человек, все — в Шебекино. Мужчина пострадал при взрыве мины «колокольчик». Он остаётся в больнице. Состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести.

Остальные пятеро мирных жителей ранены при обстреле города накануне. Всех уже отпустили на амбулаторное лечение.

В Шебекинском горокруге также выявили больше всего разрушений. За сутки при обстрелах и атаке БПЛА повреждены 22 многоквартирных и 20 частных домов, 77 машин, три социальных и два коммерческих объекта, здание Почты России, административное и производственное здания.

В Белгородском районе накануне из-за атак ВСУ разрушения есть в двух частных домах. Также повреждены два легковых автомобиля, автобус, 15 единиц техники.

В Борисовском районе под удар попал инфраструктурный объект связи, в Волоконовском — административное здание, в Краснояружском — социальный объект.

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