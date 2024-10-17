Шесть человек ранены за день, один — из-за мины: что произошло в Белгородской области

В Шебекинском горокруге также выявили больше всего разрушений. За сутки при обстрелах и атаке БПЛА повреждены 22 многоквартирных и 20 частных домов, 77 машин, три социальных и два коммерческих объекта, здание Почты России, административное и производственное здания.