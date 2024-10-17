Шесть человек ранены за день, один — из-за мины: что произошло в Белгородской области

Posted 17 октября, 06:43
Published 17 октября, 06:43
Modified 17 октября, 06:45
Updated 17 октября, 06:45
16 октября ВСУ выпустили по Белгородской области 79 снарядов и 20 беспилотников. Атакам подверглись семь приграничных районов. Последствий при этом нет только в Валуйском и Грайворонском округах.
Ранены за сутки шесть человек, все — в Шебекино. Мужчина пострадал при взрыве мины «колокольчик». Он остаётся в больнице. Состояние пострадавшего оценивают как средней степени тяжести.
Остальные пятеро мирных жителей ранены при обстреле города накануне. Всех уже отпустили на амбулаторное лечение.
В Шебекинском горокруге также выявили больше всего разрушений. За сутки при обстрелах и атаке БПЛА повреждены 22 многоквартирных и 20 частных домов, 77 машин, три социальных и два коммерческих объекта, здание Почты России, административное и производственное здания.
В Белгородском районе накануне из-за атак ВСУ разрушения есть в двух частных домах. Также повреждены два легковых автомобиля, автобус, 15 единиц техники.
В Борисовском районе под удар попал инфраструктурный объект связи, в Волоконовском — административное здание, в Краснояружском — социальный объект.