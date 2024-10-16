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Posted 16 октября, 12:18

Published 16 октября, 12:18

Modified 16 октября, 12:22

Updated 16 октября, 12:22

После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»

Мужчина в Белгородской области ранен при взрыве мины «колокольчик»

16 октября 2024, 12:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»
Сюжет
Взрыв
Происшествие случилось в Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавший перепутал мину с осколком, поэтом поднял с земли и хотел выбросить.

В Шебекино пострадал мирный житель. Его ранило при взрыве мины «колокольчик». У пострадавшего — осколочные ранения лица, уха и руки. Мужчину доставили в больницу.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавший перепутал мину с осколком, поэтому поднял с земли и хотел выбросить.

Накануне стало известно, что в Белгородском районе пять участков дорог оказались заминированы. Там было перекрыто движение. Сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников разбросали мины «лепесток». Одна машина подорвалась, но обошлось без жертв.

Кроме того, администрация часто обстреливаемого посёлка Октябрьский в Белгородском районе ранее попросила жителей на время отказаться от личного транспорта из-за атак дронов. Однако под удар ВСУ попадают и автобусы: при вчерашней атаке пострадали восемь мирных жителей, четверо из них — дети.

После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»
После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»
После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики»
После обстрела в Шебекино на земле находят такие «колокольчики». Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Заминированная «лепестками» дорога под Белгородом остаётся перекрытой
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