Мужчина в Белгородской области ранен при взрыве мины «колокольчик»

Кроме того, администрация часто обстреливаемого посёлка Октябрьский в Белгородском районе ранее попросила жителей на время отказаться от личного транспорта из-за атак дронов. Однако под удар ВСУ попадают и автобусы: при вчерашней атаке пострадали восемь мирных жителей, четверо из них — дети.