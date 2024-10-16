Мужчина в Белгородской области ранен при взрыве мины «колокольчик»

Posted 16 октября, 12:18
Published 16 октября, 12:18
Modified 16 октября, 12:22
Updated 16 октября, 12:22
В Шебекино пострадал мирный житель. Его ранило при взрыве мины «колокольчик». У пострадавшего — осколочные ранения лица, уха и руки. Мужчину доставили в больницу.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавший перепутал мину с осколком, поэтому поднял с земли и хотел выбросить.
Накануне стало известно, что в Белгородском районе пять участков дорог оказались заминированы. Там было перекрыто движение. Сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотников разбросали мины «лепесток». Одна машина подорвалась, но обошлось без жертв.
Кроме того, администрация часто обстреливаемого посёлка Октябрьский в Белгородском районе ранее попросила жителей на время отказаться от личного транспорта из-за атак дронов. Однако под удар ВСУ попадают и автобусы: при вчерашней атаке пострадали восемь мирных жителей, четверо из них — дети.