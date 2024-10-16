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Posted 16 октября, 13:58

Published 16 октября, 13:58

Modified 16 октября, 14:00

Updated 16 октября, 14:00

Мирные жители пострадали в Шебекино и Новой Таволжанке

Пять человек ранены в результате новых обстрелов Белгородской области

16 октября 2024, 13:58
Фото: 1MI
Мирные жители пострадали в Шебекино и Новой Таволжанке
Сюжет
Обстрел
Три мирных жителя попали под обстрел в Шебекино, ещё двое — в Новой Таволжанке. Есть многочисленные разрушения, осколками посекло транспорт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены ещё пять человек. Трое пострадали при обстреле в Шебекино. Двое мужчин и женщина получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Ещё два человека пострадали из-за прилёта снаряда в Новой Таволжанке. У мужчины — минно-взрывная травма, у женщины — осколочные ранения брюшной полости и ноги.

В Шебекино после обстрелов есть разрушения в 13 многоквартирных и одном частном доме, трёх социальных и одном коммерческом объекте, административном здании и в здании «Почты России». Осколками посекло 39 машин. В двух многоквартирных домах перебита газовая труба.

В Новой Таволжанке разрушения выявили в пяти частных домах и на одном из предприятий. Повреждено четыре машины.

Напомним, что в Шебекино также сегодня пострадал мужчина из-за взрыва мины «колокольчик».

Мужчина в Белгородской области ранен при взрыве мины «колокольчик»
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