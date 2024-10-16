Пять человек ранены в результате новых обстрелов Белгородской области

Posted 16 октября, 13:58
Published 16 октября, 13:58
Modified 16 октября, 14:00
Updated 16 октября, 14:00
В Белгородской области в результате атак ВСУ ранены ещё пять человек. Трое пострадали при обстреле в Шебекино. Двое мужчин и женщина получили множественные осколочные ранения. Их состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ещё два человека пострадали из-за прилёта снаряда в Новой Таволжанке. У мужчины — минно-взрывная травма, у женщины — осколочные ранения брюшной полости и ноги.
В Шебекино после обстрелов есть разрушения в 13 многоквартирных и одном частном доме, трёх социальных и одном коммерческом объекте, административном здании и в здании «Почты России». Осколками посекло 39 машин. В двух многоквартирных домах перебита газовая труба.
В Новой Таволжанке разрушения выявили в пяти частных домах и на одном из предприятий. Повреждено четыре машины.
Напомним, что в Шебекино также сегодня пострадал мужчина из-за взрыва мины «колокольчик».