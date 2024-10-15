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Posted 15 октября, 17:17

Published 15 октября, 17:17

Modified 15 октября, 17:19

Updated 15 октября, 17:19

Последствия атаки ВСУ

В Белгородском районе после атаки дрона пострадали 8 пассажиров автобуса, ранены дети

15 октября 2024, 17:17
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ
Сюжет
Новости Белгорода
Рейсовый автобус недалеко от Октябрьского попал пода атаку украинского беспилотника. Четверо взрослых и несовершеннолетних поступили в медучреждениями с различными ранениями. Пострадали мальчики восьми и десяти лет, а также подростки 16 и 17 лет.

Согласно официальной информации, ВСУ атаковали с помощью БПЛА рейсовый автобус на повороте к посёлку Октябрьский в Белгородском районе. При этом восемь мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших есть четыре несовершеннолетних подростка.

В горбольницу №2 Белгорода направили двух мужчин с осколочными ранениями различных частей тела. Двум женщинам оказали первую медицинскую помощь на месте. Они отправились на дальнейшее лечение домой.

Пострадавших подростков направили в детскую областную клиническую больницу. Восьмилетний мальчик попал в медучреждение с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени. У другого мальчик, 10 лет, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Кроме того пострадали юноша и девушка. 17 и 16 лет соответственно. Первый получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, вторая — слепое осколочное ранение голени.

Также сегодня жителей Октябрьского призвали временно отказаться от передвижений на личном транспорте и припарковать авто в безопасных местах, чтобы избежать возможных или сильных повреждений. Как объяснили, это связано с участившимися атаками дронов ВСУ.

Белгородцев попросили отказаться от личных авто из-за участившихся атак FPV-дронов
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