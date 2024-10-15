В Белгородском районе после атаки дрона пострадали 8 пассажиров автобуса, ранены дети

Posted 15 октября, 17:17
Published 15 октября, 17:17
Modified 15 октября, 17:19
Updated 15 октября, 17:19
Согласно официальной информации, ВСУ атаковали с помощью БПЛА рейсовый автобус на повороте к посёлку Октябрьский в Белгородском районе. При этом восемь мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших есть четыре несовершеннолетних подростка.
В горбольницу №2 Белгорода направили двух мужчин с осколочными ранениями различных частей тела. Двум женщинам оказали первую медицинскую помощь на месте. Они отправились на дальнейшее лечение домой.
Пострадавших подростков направили в детскую областную клиническую больницу. Восьмилетний мальчик попал в медучреждение с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени. У другого мальчик, 10 лет, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Кроме того пострадали юноша и девушка. 17 и 16 лет соответственно. Первый получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, вторая — слепое осколочное ранение голени.
Также сегодня жителей Октябрьского призвали временно отказаться от передвижений на личном транспорте и припарковать авто в безопасных местах, чтобы избежать возможных или сильных повреждений. Как объяснили, это связано с участившимися атаками дронов ВСУ.