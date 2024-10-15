В Белгородском районе после атаки дрона пострадали 8 пассажиров автобуса, ранены дети

Пострадавших подростков направили в детскую областную клиническую больницу. Восьмилетний мальчик попал в медучреждение с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением голени. У другого мальчик, 10 лет, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Кроме того пострадали юноша и девушка. 17 и 16 лет соответственно. Первый получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, вторая — слепое осколочное ранение голени.