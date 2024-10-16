Девять человек ранены за день в Белгородской области, четверо из них — дети

Напомним, что из общего количества пострадавших четверо — несовершеннолетние. Ранены мальчики 8 и 10 лет, 16-летняя девушка и 17-летни парень. Сообщалось, что двух пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение, а двоих мужчин с осколочными ранениями оставили в больнице.