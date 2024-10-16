Девять человек ранены за день в Белгородской области, четверо из них — дети

Posted 16 октября, 06:18
Published 16 октября, 06:18
Modified 16 октября, 09:22
Updated 16 октября, 09:22
15 октября при атаках ВСУ пострадали девять мирных жителей. Восемь из них ранены при атаке беспилотника на автобус в Белгородском районе — на повороте к Октябрьскому.
Напомним, что из общего количества пострадавших четверо — несовершеннолетние. Ранены мальчики 8 и 10 лет, 16-летняя девушка и 17-летни парень. Сообщалось, что двух пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение, а двоих мужчин с осколочными ранениями оставили в больнице.
Как сообщил утром 16 октября губернатор Вячеслав Гладков, один из мужчин находится в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.
В число пострадавших накануне вошла и женщина, получившая минно-взрывную и баротравму в Новой Наумовке. Само село закрыто, там действует режим ЧС.
Состояние остальных пострадавших оценивают как средней степени тяжести.
При необходимости раненых готовы отправить на дальнейшее лечение из Белгорода в Москву.