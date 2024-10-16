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Posted 16 октября, 06:18

Published 16 октября, 06:18

Modified 16 октября, 09:22

Updated 16 октября, 09:22

Девять человек пострадали от атак ВСУ за сутки в Белгородской области

Девять человек ранены за день в Белгородской области, четверо из них — дети

16 октября 2024, 06:18
Фото: 1MI
Девять человек пострадали от атак ВСУ за сутки в Белгородской области

Четверо детей ранены за сутки в Белгородской области

Сюжет
Дети
Один пострадавший находится в крайне тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. При необходимости раненых готовы направить на дальнейшее лечение в Москву, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

15 октября при атаках ВСУ пострадали девять мирных жителей. Восемь из них ранены при атаке беспилотника на автобус в Белгородском районе — на повороте к Октябрьскому.

Напомним, что из общего количества пострадавших четверо — несовершеннолетние. Ранены мальчики 8 и 10 лет, 16-летняя девушка и 17-летни парень. Сообщалось, что двух пострадавших женщин отпустили домой на амбулаторное лечение, а двоих мужчин с осколочными ранениями оставили в больнице.

Как сообщил утром 16 октября губернатор Вячеслав Гладков, один из мужчин находится в крайне тяжёлом состоянии. За его жизнь борются врачи.

В число пострадавших накануне вошла и женщина, получившая минно-взрывную и баротравму в Новой Наумовке. Само село закрыто, там действует режим ЧС.

Состояние остальных пострадавших оценивают как средней степени тяжести.

При необходимости раненых готовы отправить на дальнейшее лечение из Белгорода в Москву.

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