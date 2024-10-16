Дроны атаковали автобус и административное здание в Белгородской области

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал рейсовый автобус. Система РЭБ на машине не дала беспилотнику взорваться над машиной. Он упал на землю и сдетонировал. Из-за этого пострадала задняя часть автобуса, она посечена осколками.