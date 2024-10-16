Дроны атаковали автобус и административное здание в Белгородской области

Posted 16 октября, 16:51
Published 16 октября, 16:51
Modified 16 октября, 16:53
Updated 16 октября, 16:53
Вечером 16 октября два населённых пункта Белгородской области попали под атаку ВСУ. Пострадавших нет.
В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал рейсовый автобус. Система РЭБ на машине не дала беспилотнику взорваться над машиной. Он упал на землю и сдетонировал. Из-за этого пострадала задняя часть автобуса, она посечена осколками.
В селе Тишанка Волоконовского района дрон-камикадзе влетел в административное здание. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что здание получило значительные повреждения.
Напомним, что ранее стало известно о девяти пострадавших в регионе за сутки.