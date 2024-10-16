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Posted 16 октября, 16:51

Published 16 октября, 16:51

Modified 16 октября, 16:53

Updated 16 октября, 16:53

Дроны атаковали автобус и административное здание в Белгородской области

Дроны атаковали автобус и административное здание в Белгородской области

16 октября 2024, 16:51
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Сюжет
Повреждения
Белгородский и Волоконовский районы попали под атаку дронов. Целью ВСУ стали автобус и административное здание, сообщил Гладков.

Вечером 16 октября два населённых пункта Белгородской области попали под атаку ВСУ. Пострадавших нет.

В селе Ясные Зори Белгородского района дрон атаковал рейсовый автобус. Система РЭБ на машине не дала беспилотнику взорваться над машиной. Он упал на землю и сдетонировал. Из-за этого пострадала задняя часть автобуса, она посечена осколками.

В селе Тишанка Волоконовского района дрон-камикадзе влетел в административное здание. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что здание получило значительные повреждения.

Напомним, что ранее стало известно о девяти пострадавших в регионе за сутки.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Повреждения#Атака#Дроны
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