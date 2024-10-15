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Posted 15 октября, 06:01

Published 15 октября, 06:01

Modified 15 октября, 06:01

Updated 15 октября, 06:01

За ночь стало известно о ещё двоих пострадавших в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывное устройство на дом под Белгородом — тяжело ранен мужчина

15 октября 2024, 06:01
Фото: 1MI
За ночь стало известно о ещё двоих пострадавших в Белгородской области

Двое мужчин пострадали при атаках ВСУ под Белгородом

Сюжет
Приграничье
Оба происшествия случились в Белгородском районе. Мужчины пострадали в результате атак беспилотников: один из них в момент удара находился в грузовике, второй — в доме. Есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате двух атак беспилотников ВСУ пострадали двое мужчин. Оба получили тяжёлые ранения.

В Октябрьском ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилой дом. Пострадавший при атаке мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног.

Второй мирный житель был за рулём грузовика, когда попал под удар беспилотника. Произошло это на повороте к хутору Церковный. Водитель получил множественные осколочные ранения ног.

Кроме того, есть разрушения. В Октябрьском их выявили в двух частных домах, повреждён грузовик. Также под обстрел попало село Красный Октябрь — там в частном доме выбиты окна, в другом посечён забор. Повреждено восемь машин.

Минувшей ночью стало известно, что пришлось перекрыть участок от окраины Красного Октября в направлении села Чайки из-за минирования дороги «лепестками».

Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками», движение перекрыто
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