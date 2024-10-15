ВСУ сбросили взрывное устройство на дом под Белгородом — тяжело ранен мужчина

Posted 15 октября, 06:01
Published 15 октября, 06:01
Modified 15 октября, 06:01
Updated 15 октября, 06:01
В результате двух атак беспилотников ВСУ пострадали двое мужчин. Оба получили тяжёлые ранения.
В Октябрьском ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на жилой дом. Пострадавший при атаке мужчина получил множественные осколочные ранения туловища, головы, рук и ног.
Второй мирный житель был за рулём грузовика, когда попал под удар беспилотника. Произошло это на повороте к хутору Церковный. Водитель получил множественные осколочные ранения ног.
Кроме того, есть разрушения. В Октябрьском их выявили в двух частных домах, повреждён грузовик. Также под обстрел попало село Красный Октябрь — там в частном доме выбиты окна, в другом посечён забор. Повреждено восемь машин.
Минувшей ночью стало известно, что пришлось перекрыть участок от окраины Красного Октября в направлении села Чайки из-за минирования дороги «лепестками».