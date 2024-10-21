Десятки взрывов раздались над Белгородом, сработала система ПВО

Posted 21 октября, 04:28
Published 21 октября, 04:28
Modified 21 октября, 04:34
Updated 21 октября, 04:34
21 октября около 7 часов 10 минут в небе над Белгородом раздались взрывы. Сработала система ПВО, было сбито больше десяти целей.
Есть последствия на земле — видны несколько столбов чёрного дыма. Губернатор сообщил, что горит один дом, он выехал на место. Читатели Бел.Ру сообщили, что был прилёт на территорию завода на улице Магистральной. Там повреждён забор.
О пострадавших на данный момент не сообщается.