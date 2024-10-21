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Posted 21 октября, 04:28

Published 21 октября, 04:28

Modified 21 октября, 04:34

Updated 21 октября, 04:34

Десятки взрывов раздались над Белгородом, сработала система ПВО

Десятки взрывов раздались над Белгородом, сработала система ПВО

21 октября 2024, 04:28
Фото: bel.ru
Сюжет
Новости Белгорода
Утром 21 октября областной центр снова попал под обстрел со стороны Украины. Видно несколько столбов чёрного дыма, горит один дом сообщил Вячеслав Гладков.

21 октября около 7 часов 10 минут в небе над Белгородом раздались взрывы. Сработала система ПВО, было сбито больше десяти целей.

Есть последствия на земле — видны несколько столбов чёрного дыма. Губернатор сообщил, что горит один дом, он выехал на место. Читатели Бел.Ру сообщили, что был прилёт на территорию завода на улице Магистральной. Там повреждён забор.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

обстрел Белгородаобстрел Белгорода
обстрел Белгорода. Фото: читатель Бел.Ру. bel.ru
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