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Posted 6 октября, 09:40

Published 6 октября, 09:40

Modified 6 октября, 09:42

Updated 6 октября, 09:42

Система ПВО сбила над Белгородом несколько воздушных целей

Днём в Белгороде было громко. Что случилось?

6 октября 2024, 09:40
Фото: bel.ru

Система ПВО сбила над Белгородом несколько воздушных целей

Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали Белгородскую область, однако все воздушные цели удалось сбить. О последствиях на земле рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Сегодня, 6 октября, в 11:59 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Сразу после этого над регионом раздались громкие звуки. Следы на небе стали публиковать в местных Telegram-каналах.

Произошедшее прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что несколько воздушных целей система ПВО сбила над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Информации о каких-либо последствиях пока нет, однако очевидцы присылали фото загоревшейся из-за падения обломков травы.

Возгорание травы после падения обломковВозгорание травы после падения обломков
Возгорание травы после падения обломков. Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Напомним, что сегодня под огонь попал и Шебекинский округ. В Шебекино ранения получила местная жительница — её госпитализировали в Белгород.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака ВСУ#Обстрелы
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