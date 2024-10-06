Днём в Белгороде было громко. Что случилось?

Posted 6 октября, 09:40
Published 6 октября, 09:40
Modified 6 октября, 09:42
Updated 6 октября, 09:42
Сегодня, 6 октября, в 11:59 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Сразу после этого над регионом раздались громкие звуки. Следы на небе стали публиковать в местных Telegram-каналах.
Произошедшее прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что несколько воздушных целей система ПВО сбила над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Информации о каких-либо последствиях пока нет, однако очевидцы присылали фото загоревшейся из-за падения обломков травы.
Напомним, что сегодня под огонь попал и Шебекинский округ. В Шебекино ранения получила местная жительница — её госпитализировали в Белгород.