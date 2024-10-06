Днём в Белгороде было громко. Что случилось?

Произошедшее прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что несколько воздушных целей система ПВО сбила над Белгородом, Белгородским и Борисовским районами. Информации о каких-либо последствиях пока нет, однако очевидцы присылали фото загоревшейся из-за падения обломков травы.