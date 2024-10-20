В Белгороде отработала ПВО: жители находят осколки по всему городу

Posted 20 октября, 06:46
Published 20 октября, 06:46
Modified 20 октября, 06:48
Updated 20 октября, 06:48
Вечером субботы под обстрел со стороны ВСУ попал и Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков доложил о сбитии нескольких воздушных целей над городом.
Вот, какие звуки слышали белгородцы около 18:30. Давно такого не было: если ракетная опасность и объявлялась в областном центре, то была «пустой», то есть без взрывов в небе.
После работы ПВО горожане из разных районов Белгорода начали находить осколки. Всё обошлось без серьёзных последствий.
Известно, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять автомобилей, а также линия газопровода.