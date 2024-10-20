bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября, 06:46

Published 20 октября, 06:46

Modified 20 октября, 06:48

Updated 20 октября, 06:48

Осколки, найденные мечтными после рвботы ПВО

В Белгороде отработала ПВО: жители находят осколки по всему городу

20 октября 2024, 06:46
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Осколки, найденные мечтными после рвботы ПВО

Белгород усыпало осколками после сбития целей над городом вечером субботы

Сюжет
Пво
В субботу украинским атакам подвергся не только Шебекино, но и Белгород. Вечером там сбили несколько воздушных целей, после чего городо просто усыпало осколками. Есть последствия.

Вечером субботы под обстрел со стороны ВСУ попал и Белгород. Губернатор Вячеслав Гладков доложил о сбитии нескольких воздушных целей над городом.

 

Вот, какие звуки слышали белгородцы около 18:30. Давно такого не было: если ракетная опасность и объявлялась в областном центре, то была «пустой», то есть без взрывов в небе.

После работы ПВО горожане из разных районов Белгорода начали находить осколки. Всё обошлось без серьёзных последствий.

 

Известно, что в результате атаки повреждения получили как минимум пять автомобилей, а также линия газопровода.

Осколки, найденные мечтными после рвботы ПВООсколки, найденные мечтными после рвботы ПВО
Осколки, найденные мечтными после рвботы ПВО. Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Над Белгородом впервые за долгое время снова громко: что известно о последствиях?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему в Белгородском зоопарке не пристраивают к себе на зиму диких лебедей?Добровольческий отряд «Барс-Белгород»: чем занимается, выплаты, условияИпотека в Белгороде: реально ли среднестатистической семье купить своё жильё?
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Пво#Последствия#Белгород#Обстрел#Атака#Осколки#Ракетная опасность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика