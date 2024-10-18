Ипотека в Белгороде: реально ли среднестатистической семье купить своё жильё?

Ряду категорий белгородцев доступна ипотека на льготных условиях. Например, семейная ипотека. Но в этой сфере также не всё просто. Во-первых, оформить эту ипотеку под 6% можно на покупку жилья в новостройке, дома с земельным участком и на строительство дома. Также можно купить жильё на вторичном рынке, но только в регионе, где по данным ЕИСЖС не возводятся многоквартирные новостройки, и только для семей с детьми-инвалидами.