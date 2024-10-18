Ипотека в Белгороде: реально ли среднестатистической семье купить своё жильё?

Posted 18 октября, 11:06
Published 18 октября, 11:06
Modified 18 октября, 11:08
Updated 18 октября, 11:08
Реально ли приобрести жильё в 2024 году среднестатистической семье в Белгороде? Журналисты Бел.Ру изучили стоимость квартир на вторичном рынке в областном центре, с помощью онлайн-калькулятора рассчитали ипотечные платежи, а также оценили официальные данные по зарплатам.
В качестве примера мы изучили стоимость двухкомнатных квартир в Белгороде. Согласно данным сайта бесплатных объявлений, на момент публикации материала минимальная стоимость двушки составляла 2 млн рублей. За эту стоимость можно купить квартиру, расположенную на втором этаже двухэтажного блочного дома в районе Спутника. В квартире чистовая отделка, заменена электропроводка, установлены окна.
Чуть дороже, 2,1 млн рублей, продают малогабаритную квартиру площадью 22 «квадрата» на четвёртом этаже пятиэтажного кирпичногo дома в центре городa. В объявлении указано, что необходим косметический ремонт.
Если рассматривать квартиры большей площади, их стоимость варьируется в районе 3 млн рублей. Например, двушку площадью 58 «квадратов» в областном центре продают за 2,8 млн рублей. Речь идёт о квартире в одноэтажном семиквартирном кирпичном доме с земельным участком в три сотки в собственности.
А за 3,3 млн рублей в Белгороде продают квартиру в доме послe капитальногo ремонта. Площадь жилья — 54 квадратных метра.
Банки в августе 2024 года выдали ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на 375,1 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем в июле, количество кредитов снизилось на 6,6%, до 100,1 тыс., следует из информации на сайте ЦБ РФ.
С помощью онлайн-калькулятора мы изучили условия по оформлению ипотеки с учётом базовой ставки — 21,9%. При стоимости недвижимости в 3,5 млн рублей и минимальном первоначальном взносе 10,1% (353 тысячи рублей), а также сроке кредитования 20 лет, ежемесячный платёж по ипотеке составит порядка 64 тысяч рублей. При этом необходимый доход для оформления ипотеки — 82 тысячи рублей.
По данным Белгородстата, среднедушевые доходы населения Белгородской области в январе–марте 2023 года составили 48 767 рублей, в среднем по России — 54 222 рубля, по регионам ЦФО — 71 612 рублей. Среди регионов ЦФО Белгородскую область по этому показателю опережают Москва (116 664 рубля) и Московская область (66 677 рублей).
Реальные же доходы жителей в январе–марте 2023 года по отношению к январю-марту 2022 года в Белгородской области сократились на 1,9 процентного пункта, по регионам ЦФО — на 0,2 процентного пункта, в среднем по России — увеличились на 0,1 процентного пункта.
Что касается средней номинальной начисленной зарплаты, в августе 2023 года в Белгородской области она составила 54 391 рубль. Наиболее высокие доходы наблюдались в следующих отраслях:
В то же время ниже среднего уровня заработка находились следующие категории работников:
Таким образом, необходимый доход для оформления ипотеки практически в два раза больше среднедушевого дохода населения Белгородской области, а также выше номинальной начисленной зарплаты.
Ряду категорий белгородцев доступна ипотека на льготных условиях. Например, семейная ипотека. Но в этой сфере также не всё просто. Во-первых, оформить эту ипотеку под 6% можно на покупку жилья в новостройке, дома с земельным участком и на строительство дома. Также можно купить жильё на вторичном рынке, но только в регионе, где по данным ЕИСЖС не возводятся многоквартирные новостройки, и только для семей с детьми-инвалидами.
Что касается новостроек, как ранее рассказал эксперт, в Белгороде их практически нет. Поэтому большинство белгородцев могут рассчитывать только на готовые дома или их строительство. К тому же, некоторые банки приостановили одобрение семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов, так как государство больше не может компенсировать банкам разницу между льготной ставкой в 6% и рыночной.
Чтобы выяснить, насколько в Белгороде в сравнении с 2023 годом сократилось количество ипотечных сделок на приобретение жилья на вторичной рынке, журналисты Бел.Ру обратились к эксперту. На наши вопросы ответил руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.
По его словам, количество ипотечных сделок в текущем году на приобретение жилья на вторичной рынке в областном центре сократилось во много раз. В первую очередь, это связано с подорожанием ипотечной ставки.
В 2023 году был пик по заключению сделок. Люди видели, что всё идёт к тому, что процентная ставка будет дорожать, что, возможно, отменят льготные ипотеки, и старались как можно больше купить недвижимости в ипотеку. А на сегодняшний день произошло резкое падение. Подорожала ключевая ставка, соответственно подорожала ипотечная процентная ставка. Сейчас она очень неоправданно высокая — в среднем 25%.
Александр Мильский
По словам эксперта, на сегодняшний день наибольшим спросом у жителей Белгорода, как и ранее, пользуется обычная ипотека на вторичное жильё.
Вторичное жильё на сегодняшний день в Белгороде гораздо доступнее, чем первичное. Также в тысячу раз больше ассортимент. Поэтому это самая доступная ипотека. Сейчас квартиру купить стоит дешевле, чем даже построить дом. Совсем недавно ещё была сельская ипотека. Она также очень пользовалась популярностью, но сейчас она приостановлена.
Александр Мильский
Наименьшим спросом у жителей Белгорода, по словам специалиста, пользуется коммерческая недвижимость. Что касается жилья, на последнем месте по количеству заключённых сделок — военная ипотека. Но эксперт полагает, что она будет набирать обороты.
Всё больше людей отправляются на СВО, проходит больше времени, люди накапливают средства и, соответственно, будет больше сделок по военной ипотеке.
Александр Мильский
Также не популярны среди белгородцев сделки по первичному рынку, так как мало предложений.
Как отметил специалист, ипотека станет доступней, как только процентная ставка будет в районе хотя бы 10-12%. Чтобы она такой стала, должна быть ключевая ставка порядка 8%.
Чтобы такая ключевая процентная ставка была, нужна минимальная инфляция в экономике Российской Федерации. Для этого должна закончиться СВО, уменьшиться расходы на военную отрасль, должны быть хотя бы частично сняты санкции с нашей экономики, и тогда нас ждёт успех. Когда это наступит? Я не знаю. Может, ещё год-два, но будем надеяться, что раньше.
Александр Мильский
Таким образом, несмотря на сложную оперативную обстановку в Белгородской области приобрести квартиру среднестатистической семье, живущей на зарплату, достаточно проблематично. Особенно при отсутствии стартового капитала. К тому же, белгородцы не очень активно сейчас заключают сделки, ожидая более выгодных условий.