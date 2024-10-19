Почему в Белгородском зоопарке не пристраивают к себе на зиму диких лебедей?

Специалисты заверили людей, что лебеди чувствуют себя вполне комфортно во время зимовки в Белгородской области. Пока пруд не замерзает, птицам ничего не угрожает, а в случае образования льда они способны перелететь в более подходящее место. Кроме того, поймать лебедей не так просто, и любые попытки отлова могут вызвать у них стресс.