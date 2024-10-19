Почему в Белгородском зоопарке не пристраивают к себе на зиму диких лебедей?

Posted 19 октября, 06:59
Published 19 октября, 06:59
Modified 19 октября, 07:01
Updated 19 октября, 07:01
Обращения к зоопарку возникли из-за регулярных просьб белгородцев забрать птиц в холодный период к себе. Например, в настоящее время также активно обсуждается вопрос спасения лебедей из пруда в Шебекино.
Специалисты заверили людей, что лебеди чувствуют себя вполне комфортно во время зимовки в Белгородской области. Пока пруд не замерзает, птицам ничего не угрожает, а в случае образования льда они способны перелететь в более подходящее место. Кроме того, поймать лебедей не так просто, и любые попытки отлова могут вызвать у них стресс.
Зоопарк не имеет права забирать животных из дикой природы — такие полномочия принадлежат специалистам экоохотнадзора, которые также занимаются подкормкой диких животных зимой.
Кроме того, в зоопарке подчеркнули, что вопрос питания лебедей требует особого внимания. Например, чёрный хлеб для них не подходит. В качестве угощения можно предложить отваренные и нарезанные овощи, запаренный рис или пшено. Важно, чтобы эти продукты бросали в воду, так как птицам необходимо запивать пищу.
Не так давно стало известно, что у капибары Рудольфа из зоопарка в Белгороде, у которого недавно начались проблемы со здоровьем, нашли лимфому. Это онкологическое заболевание, злокачественная опухоль, образованная главными клетками иммунной системы — лимфоцитами.