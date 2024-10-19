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Posted 19 октября, 15:54

Published 19 октября, 15:54

Modified 19 октября, 15:56

Updated 19 октября, 15:56

Обломки после громких звуков над Белгородом

Над Белгородом впервые за долгое время снова громко: что известно о последствиях?

19 октября 2024, 15:54
Фото: «Жесть Белгород»
Обломки после громких звуков над Белгородом

Над Белгородом сработала система ПВО

Сюжет
Взрывы
Вечером субботы в Белгородской области объявили ракетную опасность. В столице региона прозвучало несколько громких взрывов, сработала система ПВО. Горожане находят обломки сбитых целей, есть последствия. Повреждены автомобили и газопровод.

В 18:20 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Впервые за долгое время в областном центре было громко.

Горожане записали звуки на видео. Прозвучало более пяти взрывов.

Видео: «Открытый Белгород». Звуки, которые слышали горожане

Местные также делятся снимками обломков, которые находят после работы ПВО. Их находят в разных районах. Повреждено как минимум пять автомобилей и газопровод.

На момент написания материала власти не сообщали о пострадавших.

Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
Обломки в БелгородеОбломки в Белгороде
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Обломки в Белгороде. Фото: "Открытый Белгород"
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