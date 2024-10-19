Над Белгородом впервые за долгое время снова громко: что известно о последствиях?

Posted 19 октября, 15:54
Published 19 октября, 15:54
Modified 19 октября, 15:56
Updated 19 октября, 15:56
В 18:20 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Впервые за долгое время в областном центре было громко.
Горожане записали звуки на видео. Прозвучало более пяти взрывов.
Местные также делятся снимками обломков, которые находят после работы ПВО. Их находят в разных районах. Повреждено как минимум пять автомобилей и газопровод.
На момент написания материала власти не сообщали о пострадавших.