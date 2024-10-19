Над Белгородом впервые за долгое время снова громко: что известно о последствиях?

Горожане записали звуки на видео. Прозвучало более пяти взрывов.

В 18:20 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Впервые за долгое время в областном центре было громко.

На момент написания материала власти не сообщали о пострадавших.

Местные также делятся снимками обломков, которые находят после работы ПВО. Их находят в разных районах. Повреждено как минимум пять автомобилей и газопровод.

Почему в Белгороде не всегда открываются двери МКД при ракетной опасности и обстреле?

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