Кадрами последствия субботнего обстрела Шебекино делятся белгородцы

Posted 19 октября, 16:54
Published 19 октября, 16:54
Modified 19 октября, 16:56
Updated 19 октября, 16:56
Днём субботы Шебекино вновь попал под обстрел. В результате атаки один из снарядов попал прямо в жилой многоквартирный дом. В нём разрушены кровля и одна из квартир.
Кроме дома, также повреждены социальный объект и ограждение частного дома. Кадры последствий присылают местные жители.
Утром в городе был ранен мужчина. Его с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Были повреждены дома, нежилые здания, коммерческий объект, склад предприятия и машины.