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Posted 19 октября, 16:54

Published 19 октября, 16:54

Modified 19 октября, 16:56

Updated 19 октября, 16:56

Последствия обстрела Шебекино

Кадрами последствия субботнего обстрела Шебекино делятся белгородцы

19 октября 2024, 16:54
Фото: bel.ru
Последствия обстрела Шебекино

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Шебекине

Сюжет
Обстрел
В субботу Белгородская область несколько раз попадала под обстрел. Под огнём был не только Белгород, но и Шебекино. Утром там пострадал мирный житель, а днём снаряд попал в многоэтажку. Кадры последствий прислали местные.

Днём субботы Шебекино вновь попал под обстрел. В результате атаки один из снарядов попал прямо в жилой многоквартирный дом. В нём разрушены кровля и одна из квартир.

Кроме дома, также повреждены социальный объект и ограждение частного дома. Кадры последствий присылают местные жители.

Утром в городе был ранен мужчина. Его с баротравмой бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Были повреждены дома, нежилые здания, коммерческий объект, склад предприятия и машины.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино. Фото: bel.ru
Один человек пострадал, есть разрушения: ВСУ нанесли удары по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Снаряды#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения
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