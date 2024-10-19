Кадрами последствия субботнего обстрела Шебекино делятся белгородцы

Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Шебекине

Сюжет Обстрел

В субботу Белгородская область несколько раз попадала под обстрел. Под огнём был не только Белгород, но и Шебекино. Утром там пострадал мирный житель, а днём снаряд попал в многоэтажку. Кадры последствий прислали местные.