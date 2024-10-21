Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствиях

Posted 21 октября, 06:34
Published 21 октября, 06:34
Modified 21 октября, 06:41
Updated 21 октября, 06:41
Около 07:00 утра на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа была объявлена ракетная опасность. В этот раз под обстрел попал областной центр. Взрывы раздались над городом почти сразу. Прозвучало более десяти «хлопков».
Читатели прислали в редакцию Бел.Ру запись первых минут атаки.
После обстрела стали поступать сообщения о прилётах в районе Магистральной — там снаряд упал на территорию предприятия — и Спутника. Медиа публиковали кадры со столбами дыма над городом.
На момент написания материала известно об одной пострадавшей. Женщина получила ссадины рук, приехавшие на место происшествия медики оказали ей всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.
О последствиях к этому часу: были сообщения о пожаре в жилом доме, информация не подтвердилась. При падении фрагментов сбитой цели загорелась сухая трава. Повреждены один многоквартирный дом, шесть квартир, 34 частных дома. Осколки посекли два легковых авто и автобус.