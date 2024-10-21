Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствиях

О последствиях к этому часу: были сообщения о пожаре в жилом доме, информация не подтвердилась. При падении фрагментов сбитой цели загорелась сухая трава. Повреждены один многоквартирный дом, шесть квартир, 34 частных дома. Осколки посекли два легковых авто и автобус.