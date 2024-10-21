bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 06:34

Published 21 октября, 06:34

Modified 21 октября, 06:41

Updated 21 октября, 06:41

Рано утром в понедельник Белгород попал под сильный обстрел

Рано утром Белгород попал под обстрел, есть пострадавшая: что известно о последствиях

21 октября 2024, 06:34
Фото: «Go31»
Рано утром в понедельник Белгород попал под сильный обстрел

Женщина ранена в результате утренней атаки ВСУ на Белгород

Сюжет
Пожар
Понедельник в Белгородской области начался с обстрела. Под огнём оказалась столица региона. Основная часть последствий пришлась на частный сектор. Уже есть информация как минимум об одной пострадавшей. Редакция Бел.Ру собрала всю известную на данный момент информацию.

Около 07:00 утра на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа была объявлена ракетная опасность. В этот раз под обстрел попал областной центр. Взрывы раздались над городом почти сразу. Прозвучало более десяти «хлопков».

Читатели прислали в редакцию Бел.Ру запись первых минут атаки.

Видео: bel.ru. Звуки взрывов над Белгородом

После обстрела стали поступать сообщения о прилётах в районе Магистральной — там снаряд упал на территорию предприятия — и Спутника. Медиа публиковали кадры со столбами дыма над городом.

Последствия утренней атаки на столицу областиПоследствия утренней атаки на столицу области
Последствия утренней атаки на столицу областиПоследствия утренней атаки на столицу области
Последствия утренней атаки на столицу областиПоследствия утренней атаки на столицу области
Последствия утренней атаки на столицу областиПоследствия утренней атаки на столицу области
Последствия утренней атаки на столицу области. Фото: "Go31"
Видео: «Readovka». Кадры пострадавшего при атаке ВСУ дома

На момент написания материала известно об одной пострадавшей. Женщина получила ссадины рук, приехавшие на место происшествия медики оказали ей всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

О последствиях к этому часу: были сообщения о пожаре в жилом доме, информация не подтвердилась. При падении фрагментов сбитой цели загорелась сухая трава. Повреждены один многоквартирный дом, шесть квартир, 34 частных дома. Осколки посекли два легковых авто и автобус.

Последствия в частном домеПоследствия в частном доме
Последствия в частном домеПоследствия в частном доме
Последствия в частном домеПоследствия в частном доме
Последствия в частном домеПоследствия в частном доме
Последствия в частном домеПоследствия в частном доме
Последствия в частном доме. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Женщина пострадала во время обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Жилые дома и автобус пострадали после обстрела БелгородаДесятки взрывов раздались над Белгородом, сработала система ПВОВ Белгороде отработала ПВО: жители находят осколки по всему городу
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Повреждения#Взрывы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика