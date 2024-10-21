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Posted 21 октября, 05:49

Published 21 октября, 05:49

Modified 21 октября, 06:23

Updated 21 октября, 06:23

Женщина пострадала во время обстрела Белгорода

Женщина пострадала во время обстрела Белгорода

21 октября 2024, 05:49
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Утром понедельника ВСУ обстреляли областной центр, Шебекино и Новую Таволжанку. Один мирный житель получил лёгкие ранения, сообщил Вячеслав Гладков.

У женщины в Белгороде — ссадины рук. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь на месте. Дальше восстанавливаться она будет амбулаторно, госпитализации не потребовалось.

В многоквартирном доме повредило стёкла, окна и кровли пострадали в 22 частных домах. Повреждения получил забор на производственном предприятии по улице Магистральной, а также автобус и две легковых машины.

В Белгородском районе в посёлке Майский посекло фасад частного дома. В Головино осколок пробил лобовое стекло машины.

В Шебекино в МКД выбило стёкла и осколком пробило крышу частного дома. Один дом загорелся — пожарные выехали на место.

Местные администрации проводят подомовой обход, информация о последствиях будет уточняться.

Жилые дома и автобус пострадали после обстрела Белгорода
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