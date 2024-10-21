Женщина пострадала во время обстрела Белгорода

Posted 21 октября, 05:49
Published 21 октября, 05:49
Modified 21 октября, 06:23
Updated 21 октября, 06:23
У женщины в Белгороде — ссадины рук. Бригада скорой оказала ей медицинскую помощь на месте. Дальше восстанавливаться она будет амбулаторно, госпитализации не потребовалось.
В многоквартирном доме повредило стёкла, окна и кровли пострадали в 22 частных домах. Повреждения получил забор на производственном предприятии по улице Магистральной, а также автобус и две легковых машины.
В Белгородском районе в посёлке Майский посекло фасад частного дома. В Головино осколок пробил лобовое стекло машины.
В Шебекино в МКД выбило стёкла и осколком пробило крышу частного дома. Один дом загорелся — пожарные выехали на место.
Местные администрации проводят подомовой обход, информация о последствиях будет уточняться.