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Posted 21 октября, 08:27

Published 21 октября, 08:27

Modified 21 октября, 08:29

Updated 21 октября, 08:29

Архивное фото

Жители разрушенных в Белгороде в мае домов наконец получат деньги на спецсчета

21 октября 2024, 08:27
Фото: 1MI
Архивное фото
Владельцы пострадавших в мае 2024 года домов в микрорайоне ИЖС в Белгороде 21 октября подпишут соглашение с министерством строительства о компенсации на спецсчёт. На часть суммы одна семья приобретёт квартиру.

Валентин Демидов перед докладом о прогрессе при восстановлении повреждённого обстрелами жилья в Белгороде рассказал о двух домах, которые разрушены с мая 2024 года. Находились они на улице Высоцкого под номерами №2 и №2Б. В мае в эти здания попали снаряды.

Как поделился мэр, сегодня с министерством строительства подпишут соглашение о переводе денег на специальные счета. После специалисты приступят к восстановлению построек.

Одни из жителей разрушенных домов разделят деньги, они нашли квартиру и купят её. Сейчас потерявшие жильё живут у родственников.

Всего за неделю отремонтировали 299 квартир и домов, а в работе остаётся 941 объект, не включая те, что были повреждены сегодня.

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#Алёна Мальцева#Белгород#Восстановление#Разрушение#Министерство строительства
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