Жители разрушенных в Белгороде в мае домов наконец получат деньги на спецсчета

Posted 21 октября, 08:27
Published 21 октября, 08:27
Modified 21 октября, 08:29
Updated 21 октября, 08:29
Валентин Демидов перед докладом о прогрессе при восстановлении повреждённого обстрелами жилья в Белгороде рассказал о двух домах, которые разрушены с мая 2024 года. Находились они на улице Высоцкого под номерами №2 и №2Б. В мае в эти здания попали снаряды.
Как поделился мэр, сегодня с министерством строительства подпишут соглашение о переводе денег на специальные счета. После специалисты приступят к восстановлению построек.
Одни из жителей разрушенных домов разделят деньги, они нашли квартиру и купят её. Сейчас потерявшие жильё живут у родственников.
Всего за неделю отремонтировали 299 квартир и домов, а в работе остаётся 941 объект, не включая те, что были повреждены сегодня.