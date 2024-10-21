Жители разрушенных в Белгороде в мае домов наконец получат деньги на спецсчета

Валентин Демидов перед докладом о прогрессе при восстановлении повреждённого обстрелами жилья в Белгороде рассказал о двух домах, которые разрушены с мая 2024 года. Находились они на улице Высоцкого под номерами №2 и №2Б. В мае в эти здания попали снаряды.