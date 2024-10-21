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Posted 21 октября, 09:36

Published 21 октября, 09:36

Modified 21 октября, 09:38

Updated 21 октября, 09:38

Бродячие собаки терроризируют жителей Белгородского района

«Ждёте трагедии?» Белгородцы жалуются на нападения бродячих собак. Что делают власти?

21 октября 2024, 09:36
Фото: 1MI
Бродячие собаки терроризируют жителей Белгородского района

Под Белгородом собаки напали на мужчину и девочку-подростка

Жителей Новосадового-41 в течение трёх лет терроризируют стаи бродячих собак. На днях животные покусали мужчину и девочку-подростка. Власти обещают решить проблему, но местные говорят, что собаки продолжают бегать по микрорайону и пугать взрослых и детей.

С жалобой на бродячих собак обратился житель микрорайона Новосадовый-41. В среду, 16 октября, животные напали на него возле остановки и покусали. Теперь мужчине придётся пройти курс уколов от бешенства.

Проблема, по словам обратившегося, существует уже несколько лет, он — не первая жертва. Рассказал, что на днях собаки покусали девочку-подростка. Животные селятся на территории строительных складов местного предприятия, а администрация посёлка ничего сделать не может, якобы не имеют соответствующих полномочий.

«Если появляются на них жалобы от людей, то они ничьи, а когда приезжают их отлавливать, то они сразу имеют отношение к штукатурному центру. Я разговаривал сегодня с сотрудниками, которые их и кормят, это при мне было. Мне посмеялись в лицо и сказали, что я ничего не добьюсь», — пишет пользователь.
Следы укусов на теле пострадавшего белгородцаСледы укусов на теле пострадавшего белгородца
Следы укусов на теле пострадавшего белгородцаСледы укусов на теле пострадавшего белгородца
Следы укусов на теле пострадавшего белгородца. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Белгородцы относятся к произошедшему с тревогой. Ведь если собаки покусали взрослого мужчину, то легко могут напасть на ребёнка или пожилого человека, которые уж точно не смогут отбиться. Считают, впредь придётся носить с собой перцовый баллончик, если не электрошокер, чтобы защитить себя, ведь власти с этим не справляются.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова пообещала направить заявку на отлов и провести разъяснительную беседу с руководством предприятия, чтобы собак содержали на привязи или в вольерах.

Но спустя несколько дней проблема не решилась. Полудиких животных, по словам того же мужчины, никто не отловил, они так и продолжили бегать по микрорайону, пугая местных жителей.

«Две стаи по 8-10 собак уже в течение трёх лет терроризируют людей, жалоб море в администрации Новосадовского поселения».
Стая собак в микрорайоне Новосадовый-41Стая собак в микрорайоне Новосадовый-41
Стая собак в микрорайоне Новосадовый-41Стая собак в микрорайоне Новосадовый-41
Стая собак в микрорайоне Новосадовый-41. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Куташова сообщила, что специалисты по отлову АНО «Добрый дом» приезжали на место 18 октября, повторный выезд запланирован на 21-е число.

О похожей проблеме рассказали и жители Дубового. Там на улицах Садовая, Ягодная и Зелёная бродячие собаки, по словам местных, кидаются на людей, рвут пакеты с невывезенным вовремя мусором, опрокидывают пластиковые контейнеры у частных домов. Пообещали и этих животных отловить.

Недавно белгородка напала на соседскую собаку и пять раз ударила её ножом. А летом громко гремела в Белгороде история с догхантерами.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Жалобы#Бродячие собаки#Белгород#Новосадовый-41#Отлов собак
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