«Ждёте трагедии?» Белгородцы жалуются на нападения бродячих собак. Что делают власти?

Белгородцы относятся к произошедшему с тревогой. Ведь если собаки покусали взрослого мужчину, то легко могут напасть на ребёнка или пожилого человека, которые уж точно не смогут отбиться. Считают, впредь придётся носить с собой перцовый баллончик, если не электрошокер, чтобы защитить себя, ведь власти с этим не справляются.