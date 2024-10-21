«Ждёте трагедии?» Белгородцы жалуются на нападения бродячих собак. Что делают власти?

Posted 21 октября, 09:36
Published 21 октября, 09:36
Modified 21 октября, 09:38
Updated 21 октября, 09:38
С жалобой на бродячих собак обратился житель микрорайона Новосадовый-41. В среду, 16 октября, животные напали на него возле остановки и покусали. Теперь мужчине придётся пройти курс уколов от бешенства.
Проблема, по словам обратившегося, существует уже несколько лет, он — не первая жертва. Рассказал, что на днях собаки покусали девочку-подростка. Животные селятся на территории строительных складов местного предприятия, а администрация посёлка ничего сделать не может, якобы не имеют соответствующих полномочий.
«Если появляются на них жалобы от людей, то они ничьи, а когда приезжают их отлавливать, то они сразу имеют отношение к штукатурному центру. Я разговаривал сегодня с сотрудниками, которые их и кормят, это при мне было. Мне посмеялись в лицо и сказали, что я ничего не добьюсь», — пишет пользователь.
Белгородцы относятся к произошедшему с тревогой. Ведь если собаки покусали взрослого мужчину, то легко могут напасть на ребёнка или пожилого человека, которые уж точно не смогут отбиться. Считают, впредь придётся носить с собой перцовый баллончик, если не электрошокер, чтобы защитить себя, ведь власти с этим не справляются.
Глава администрации Белгородского района Анна Куташова пообещала направить заявку на отлов и провести разъяснительную беседу с руководством предприятия, чтобы собак содержали на привязи или в вольерах.
Но спустя несколько дней проблема не решилась. Полудиких животных, по словам того же мужчины, никто не отловил, они так и продолжили бегать по микрорайону, пугая местных жителей.
«Две стаи по 8-10 собак уже в течение трёх лет терроризируют людей, жалоб море в администрации Новосадовского поселения».
Куташова сообщила, что специалисты по отлову АНО «Добрый дом» приезжали на место 18 октября, повторный выезд запланирован на 21-е число.
О похожей проблеме рассказали и жители Дубового. Там на улицах Садовая, Ягодная и Зелёная бродячие собаки, по словам местных, кидаются на людей, рвут пакеты с невывезенным вовремя мусором, опрокидывают пластиковые контейнеры у частных домов. Пообещали и этих животных отловить.
Недавно белгородка напала на соседскую собаку и пять раз ударила её ножом. А летом громко гремела в Белгороде история с догхантерами.