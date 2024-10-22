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2024
Белгородцы из неприграничного района пожаловались на звуки взрывов
22 октября, 16:45
Очень странно: оповещающий о ракетной опасности канал начал продавать рекламу
28 сентября, 13:14
«Молодёжь в наушниках сирену не слышит»: можно ли предупреждать о РО через «Яндекс»?
19 апреля, 06:49
Будут ли белгородцев предупреждать о приближающихся беспилотниках ВСУ?
27 февраля, 18:31
2023
В Шебекино по ошибке включили сирену: обстрела города не было
17 сентября 2023, 17:24
Более миллиона белгородцев получили СМС-оповещения во время проверки 1 марта
6 марта 2023, 07:39

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