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Posted 21 октября, 15:08

Published 21 октября, 15:08

Modified 21 октября, 15:10

Updated 21 октября, 15:10

С начала действия СЭЗ в Белгородской области предприниматели не подали ни одной заявки

Белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки в СЭЗ, а Полежаев поехал на СВО

21 октября 2024, 15:08
Фото: Изображение Midjourney
С начала действия СЭЗ в Белгородской области предприниматели не подали ни одной заявки
Сюжет
Коррупция
Неделя в Белгороде началась с обстрела, была ранена одна из местных жительниц. Кроме неё за день пострадали ещё четыре человека. Предприниматели не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ, замгубернатора объяснил, почему именно, но Гладков остался недоволен. А Полежаев, как и хотел, поедет на СВО.

Девять раненых за день

Первый человек был ранен ночью. В результате сброса взрывного устройства пострадал житель села Грузское Борисовского района. Его с осколочными ранениями и переломом ноги в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

Уже утром при обстреле Белгорода пострадала женщина. У неё ссадины на руках, всю необходимую помощь оказали медики прибывшей на место скорой.

Третий человек был ранен в шебекинском селе Муром. Там дрон-камикадзе напал на «легковушку». Мужчину с осколочными ранениями груди и позвоночника сначала отправили в районную больницу, после переведут в Белгород. Есть жертва и в Шебекино. При обстреле осколочные ранения груди получил местный житель. Его доставили в больницу №2 Белгорода.

Примерно в это же время в селе Черемошное Белгородского района пострадали мужчина и женщина. У обоих диагностированы различные осколочные ранения, а у первого — ещё и ушиб ноги. От госпитализации белгородцы отказались.

Ещё три человека пострадали при обстреле Новой Таволжанки.

Также стало известно о ещё двух раненых 19 октября, но которые обратились за помощью в субботу. Состояние женщина врачи оценивают как удовлетворительное, а 13-летнего мальчика из Шебекино — как средней степени тяжести.

Ещё трое белгородцев ранены после атак ВСУ на Белгородскую область в понедельник
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Бизнесмены не хотят в СЭЗ?

Белгородские бизнесмены пока не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский пояснил, что ждать их в ближайшее время вообще не стоит. Всё из-за бюрократических проволочек.

Для подачи заявления необходимо собрать большой пакет документов, в том числе в нём должна быть инвестиционная декларация — своеобразный проект, включающий в себя бизнес-план, оценку финансовых потоков и ключевых параметров, имеющих отношение к выручке, планы по налогам, созданные рабочие места и так далее.

Поэтому власти планируют оказывать консультации через министерство экономического развития и корпорацию «Развитие», а также обучить этому сотрудников экономического блока муниципалитетов.

Заявки собираются сначала в течение 10 дней с момента вступления в действие нормативно-правовых актов. Потом уже в течение первых десяти дней каждого календарного месяца.

Губернатор назвал такую жёсткую регламентацию неправильной и предложил либо обучать бизнесменов с помощью специалистов вышеупомянутого министерства, либо отдать эту работу на аутсорсинг. Первые заявления ждут уже через неделю.

Почему белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ?
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Константин Полежаев поехал на СВО

Бывший заместитель губернатора Белгородской области, осужденный за взяточничество, Константин Полежаев всё-таки отправился на СВО.

Он должен был провести следующие 5 лет в колонии строгого режима, но благодаря ходатайству командира неназванной войсковой части суд приостановил производство по его уголовному делу.

Чиновника освободили из-под стражи на время прохождения службы по контракту в специальной военной операции.

Бывший вице-губернатор Константин Полежаев вместо тюрьмы отправился на СВО
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Коррупция#Бизнес#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#СЭЗ
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