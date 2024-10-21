Белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки в СЭЗ, а Полежаев поехал на СВО

Posted 21 октября, 15:08
Published 21 октября, 15:08
Modified 21 октября, 15:10
Updated 21 октября, 15:10
Первый человек был ранен ночью. В результате сброса взрывного устройства пострадал житель села Грузское Борисовского района. Его с осколочными ранениями и переломом ноги в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу.
Уже утром при обстреле Белгорода пострадала женщина. У неё ссадины на руках, всю необходимую помощь оказали медики прибывшей на место скорой.
Третий человек был ранен в шебекинском селе Муром. Там дрон-камикадзе напал на «легковушку». Мужчину с осколочными ранениями груди и позвоночника сначала отправили в районную больницу, после переведут в Белгород. Есть жертва и в Шебекино. При обстреле осколочные ранения груди получил местный житель. Его доставили в больницу №2 Белгорода.
Примерно в это же время в селе Черемошное Белгородского района пострадали мужчина и женщина. У обоих диагностированы различные осколочные ранения, а у первого — ещё и ушиб ноги. От госпитализации белгородцы отказались.
Ещё три человека пострадали при обстреле Новой Таволжанки.
Также стало известно о ещё двух раненых 19 октября, но которые обратились за помощью в субботу. Состояние женщина врачи оценивают как удовлетворительное, а 13-летнего мальчика из Шебекино — как средней степени тяжести.
Белгородские бизнесмены пока не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ. Заместитель губернатора Дмитрий Гладский пояснил, что ждать их в ближайшее время вообще не стоит. Всё из-за бюрократических проволочек.
Для подачи заявления необходимо собрать большой пакет документов, в том числе в нём должна быть инвестиционная декларация — своеобразный проект, включающий в себя бизнес-план, оценку финансовых потоков и ключевых параметров, имеющих отношение к выручке, планы по налогам, созданные рабочие места и так далее.
Поэтому власти планируют оказывать консультации через министерство экономического развития и корпорацию «Развитие», а также обучить этому сотрудников экономического блока муниципалитетов.
Заявки собираются сначала в течение 10 дней с момента вступления в действие нормативно-правовых актов. Потом уже в течение первых десяти дней каждого календарного месяца.
Губернатор назвал такую жёсткую регламентацию неправильной и предложил либо обучать бизнесменов с помощью специалистов вышеупомянутого министерства, либо отдать эту работу на аутсорсинг. Первые заявления ждут уже через неделю.
Бывший заместитель губернатора Белгородской области, осужденный за взяточничество, Константин Полежаев всё-таки отправился на СВО.
Он должен был провести следующие 5 лет в колонии строгого режима, но благодаря ходатайству командира неназванной войсковой части суд приостановил производство по его уголовному делу.
Чиновника освободили из-под стражи на время прохождения службы по контракту в специальной военной операции.