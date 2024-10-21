Белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки в СЭЗ, а Полежаев поехал на СВО

Сюжет Коррупция

Неделя в Белгороде началась с обстрела, была ранена одна из местных жительниц. Кроме неё за день пострадали ещё четыре человека. Предприниматели не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ, замгубернатора объяснил, почему именно, но Гладков остался недоволен. А Полежаев, как и хотел, поедет на СВО.