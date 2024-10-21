Традиции Белгорода и советы китайцев: каким должен стать «Белый квартал»

Posted 21 октября, 11:53
Published 21 октября, 11:53
Modified 21 октября, 11:55
Updated 21 октября, 11:55
Советник губернатора Белгородской области и руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов провёл встречу со студентами НИУ «БелГу». Он рассказал об архитектурных особенностях, важных аспектах строительства и целях данного проекта.
Встреча произошла в проектории НИУ «БелГу». Студентам разных направлений представили проект, в котором они увидели архитектурные макеты будущего квартала. Как отметил Разумов, планируется применить традиционные для Белгородской области архитектурные решения и совместить их с современными технологиями. Так, например: на углу фасада планируется установить большой 3D экран, а также создать искусственный водоём на территории квартала. Студенты узнали и о сотрудничестве представителей проекта с китайскими партнёрами, которые помогают в разработке и строительстве квартала. Так, они предложили использовать строительство под землёй, что поможет избежать превышения высоты здания Белгородской митрополии.
«Белый квартал» поможет в развитии экономики города, а также, благодаря концертному залу и торговым центрам, станет популярным местом среди белгородцев.
Ранее жителям Белгорода показали, как будут выглядеть главные объекты нового квартала в центре города.