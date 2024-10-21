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Posted 21 октября, 11:53

Published 21 октября, 11:53

Modified 21 октября, 11:55

Updated 21 октября, 11:55

Традиции Белгорода и советы китайцев: каким должен стать «Белый квартал»

Традиции Белгорода и советы китайцев: каким должен стать «Белый квартал»

21 октября 2024, 11:53
Фото: презентация Белого квартала
Сюжет
Строительство
Об архитектурных особенностях проекта, реализуемого в центре города, рассказали на встрече со студентами БелГУ.

Советник губернатора Белгородской области и руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов провёл встречу со студентами НИУ «БелГу». Он рассказал об архитектурных особенностях, важных аспектах строительства и целях данного проекта.

Встреча произошла в проектории НИУ «БелГу». Студентам разных направлений представили проект, в котором они увидели архитектурные макеты будущего квартала. Как отметил Разумов, планируется применить традиционные для Белгородской области архитектурные решения и совместить их с современными технологиями. Так, например: на углу фасада планируется установить большой 3D экран, а также создать искусственный водоём на территории квартала. Студенты узнали и о сотрудничестве представителей проекта с китайскими партнёрами, которые помогают в разработке и строительстве квартала. Так, они предложили использовать строительство под землёй, что поможет избежать превышения высоты здания Белгородской митрополии.

«Белый квартал» поможет в развитии экономики города, а также, благодаря концертному залу и торговым центрам, станет популярным местом среди белгородцев.

Ранее жителям Белгорода показали, как будут выглядеть главные объекты нового квартала в центре города.

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#Григорий Косов#Строительство#Проект#Студенты#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Белый квартал
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