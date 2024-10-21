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Posted 21 октября, 11:25

Published 21 октября, 11:25

Modified 21 октября, 11:27

Updated 21 октября, 11:27

Замгубернатора озвучил причины отсутствия заявок от бизнесменов на участие в СЭЗ

Почему белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ?

21 октября 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney

Замгубернатора озвучил причины отсутствия заявок от бизнесменов на участие в СЭЗ

Во время оперсовещания стало известно, что белгородские бизнесмены ещё не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ. Причины объяснил заместитель губернатора Дмитрий Гладский.

Как отметил чиновник, заявок нет и в ближайшее время их не должно быть по причине того, что заявление — это не просто обращение с точки зрения готовности участия в СЭЗ. К нему прилагается большой пакет документов, главный из которых — инвестиционная декларация.

По большому счёту, это разработанный инвестиционный проект, который делается не за день-два, а с соответствующими параметрами, бизнес-планом, оценкой финансовых потоков и ключевых параметров, имеющих отношение к выручке, планам по налогам, созданным рабочим местам.
Дмитрий Гладский

Поэтому, понимая, что подготовка пакета документов достаточно сложная, власти не только планируют оказывать консультации через министерство экономразвития и корпорацию «Развитие», но и провести на этой неделе обучение сотрудников экономического блока муниципалитетов, чтобы они могли на местах оказывать консультации, помогать формировать соответствующие пакеты документов и после этого подавать их в Министерство экономического развития и промышленности РФ.

Сама процедура подачи заявки прописана в документах таким образом, что заявки собираются в течение 10 дней с момента вступления в действие нормативно-правовых актов, а далее — в течение первых десяти дней каждого календарного месяца.
Дмитрий Гладский

Комментируя сроки подачи заявлений, глава региона Вячеслав Гладков отметил, что, с учётом военных действий, жёсткая регламентация процессов неправильна.

Утяжеление и бюрократизация процесса. Нужно от этого избавляться. В моём понимании большинство предприятий составить сами инвестиционную заявку не смогут. Вы даёте формуляр, а они содержание не понимают, потому что у них не было опыта в этой части. Ждать, пока они это будут делать, недопустимо.
Вячеслав Гладков

В итоге губернатор предложил два варианта развития событий:

  • учить бизнесменов готовить документы с помощью специалистов министерства экономразвития;
  • предлагать предприятиям отдать работу на аутсорсинг, приглашая компанию, которая выполнит эту работу.
Через неделю первые заявления должны быть. Есть высокоорганизованные предприятия. Есть филиалы крупных компаний, которые могут составить документацию за день-два. Нам нужно дорожку протоптать. Нужен флагман, составить алгоритм действий, по которому пойдут другие.
Вячеслав Гладков
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