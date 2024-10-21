Почему белгородские бизнесмены не подали ни одной заявки на участие в СЭЗ?

Posted 21 октября, 11:25
Published 21 октября, 11:25
Modified 21 октября, 11:27
Updated 21 октября, 11:27
Как отметил чиновник, заявок нет и в ближайшее время их не должно быть по причине того, что заявление — это не просто обращение с точки зрения готовности участия в СЭЗ. К нему прилагается большой пакет документов, главный из которых — инвестиционная декларация.
По большому счёту, это разработанный инвестиционный проект, который делается не за день-два, а с соответствующими параметрами, бизнес-планом, оценкой финансовых потоков и ключевых параметров, имеющих отношение к выручке, планам по налогам, созданным рабочим местам.
Дмитрий Гладский
Поэтому, понимая, что подготовка пакета документов достаточно сложная, власти не только планируют оказывать консультации через министерство экономразвития и корпорацию «Развитие», но и провести на этой неделе обучение сотрудников экономического блока муниципалитетов, чтобы они могли на местах оказывать консультации, помогать формировать соответствующие пакеты документов и после этого подавать их в Министерство экономического развития и промышленности РФ.
Сама процедура подачи заявки прописана в документах таким образом, что заявки собираются в течение 10 дней с момента вступления в действие нормативно-правовых актов, а далее — в течение первых десяти дней каждого календарного месяца.
Дмитрий Гладский
Комментируя сроки подачи заявлений, глава региона Вячеслав Гладков отметил, что, с учётом военных действий, жёсткая регламентация процессов неправильна.
Утяжеление и бюрократизация процесса. Нужно от этого избавляться. В моём понимании большинство предприятий составить сами инвестиционную заявку не смогут. Вы даёте формуляр, а они содержание не понимают, потому что у них не было опыта в этой части. Ждать, пока они это будут делать, недопустимо.
Вячеслав Гладков
В итоге губернатор предложил два варианта развития событий:
Через неделю первые заявления должны быть. Есть высокоорганизованные предприятия. Есть филиалы крупных компаний, которые могут составить документацию за день-два. Нам нужно дорожку протоптать. Нужен флагман, составить алгоритм действий, по которому пойдут другие.
Вячеслав Гладков