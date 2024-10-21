Бывший вице-губернатор Константин Полежаев вместо тюрьмы отправился на СВО

Posted 21 октября, 12:52
Published 21 октября, 12:52
Modified 21 октября, 12:54
Updated 21 октября, 12:54
Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО. Заведённое на него ранее уголовное дело о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) приостановил суд 16 октября на основании ходатайства командира войсковой части.
Полежаева задержали сотрудники белгородского ФСБ в прошлом году. Он получил два автомобиля премиум-класса стоимостью более 18 млн рублей от директора одной из строительных компаний за помощь в заключении контрактов и приёмку работ.
Заместитель свою вину признал. Суд назначил ему 5 лет в колонии строго режима и обязал выплатить штраф — 36 млн рублей. Уже под стражей подсудимый выразил желание заключить контракт с Министерством обороны РФ.
Чиновника освободили из-под стражи на время, пока он будет проходить службу по контракту в специальной военной операции.