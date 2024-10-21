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Posted 21 октября, 12:52

Published 21 октября, 12:52

Modified 21 октября, 12:54

Updated 21 октября, 12:54

Константин Полежаев

Бывший вице-губернатор Константин Полежаев вместо тюрьмы отправился на СВО

21 октября 2024, 12:52
Фото: bel.ru
Константин Полежаев
Сюжет
Коррупция
Константин Полежаев, ранее занимавший должность заместителя губернатора Белгородской области, а позже обвинённый в получении взятки от руководителя строительной фирмы, всё-таки будет проходить службу на СВО. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Бывший заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев отправился на СВО. Заведённое на него ранее уголовное дело о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ) приостановил суд 16 октября на основании ходатайства командира войсковой части.

Полежаева задержали сотрудники белгородского ФСБ в прошлом году. Он получил два автомобиля премиум-класса стоимостью более 18 млн рублей от директора одной из строительных компаний за помощь в заключении контрактов и приёмку работ.

Заместитель свою вину признал. Суд назначил ему 5 лет в колонии строго режима и обязал выплатить штраф — 36 млн рублей. Уже под стражей подсудимый выразил желание заключить контракт с Министерством обороны РФ.

Чиновника освободили из-под стражи на время, пока он будет проходить службу по контракту в специальной военной операции.

Получит ли экс-вице-губернатор Константин Полежаев помилование через год службы?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Константин Полежаев#Коррупция#Уголовное дело#ФСБ#СВО
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