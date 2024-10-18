По Белгородской области за день выпустили 77 снарядов и 14 БПЛА. Каковы последствия?

Posted 18 октября, 08:14
Published 18 октября, 08:14
Modified 18 октября, 08:16
Updated 18 октября, 08:16
ВСУ 17 октября ударили по Белгородской области 77 боеприпасами и 14 беспилотниками. Есть разрушения.
После атаки БПЛА в грайворонском посёлке Доброполье сгорел двухквартирный дом. В белгородском хуторе Церковный из-за сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом и машина.
В Шебекинском округе после атак ВСУ повреждены два частных дома, легковой автомобиль и дорога. В Волоконовском районе из-за обстрелов пострадали дом, машина и линия газоснабжения.
Ещё два района накануне попали под удар — Борисовский и Краснояружский. Однако в этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.
Кроме того, вчера стало известно, что в больнице скончался мужчина, пострадавший ещё 12 октября из-за удара беспилотника в Устинке.
В тот день изначально сообщалось о троих пострадавших в результате атаки — двоих мужчинах и женщине. После подомового обхода обнаружили тело погибшего мужчины. Раненая женщина тоже в итоге скончалась в больнице от полученных травм.