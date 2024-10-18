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Posted 18 октября, 08:14

Published 18 октября, 08:14

Modified 18 октября, 08:16

Updated 18 октября, 08:16

Повреждения после обстрела, архивное фото

По Белгородской области за день выпустили 77 снарядов и 14 БПЛА. Каковы последствия?

18 октября 2024, 08:14
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Повреждения после обстрела, архивное фото

Шесть районов Белгородской области попали под удар ВСУ

Сюжет
Обстрел
Сгорел один дом, повреждены ещё несколько, пострадал транспорт. Кроме того, в больнице скончался раненный в выходные мирный житель. Подробности сообщили в оперштабе.

ВСУ 17 октября ударили по Белгородской области 77 боеприпасами и 14 беспилотниками. Есть разрушения.

После атаки БПЛА в грайворонском посёлке Доброполье сгорел двухквартирный дом. В белгородском хуторе Церковный из-за сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом и машина.

В Шебекинском округе после атак ВСУ повреждены два частных дома, легковой автомобиль и дорога. В Волоконовском районе из-за обстрелов пострадали дом, машина и линия газоснабжения.

Ещё два района накануне попали под удар — Борисовский и Краснояружский. Однако в этом случае обошлось без пострадавших и разрушений.

Кроме того, вчера стало известно, что в больнице скончался мужчина, пострадавший ещё 12 октября из-за удара беспилотника в Устинке.

В тот день изначально сообщалось о троих пострадавших в результате атаки — двоих мужчинах и женщине. После подомового обхода обнаружили тело погибшего мужчины. Раненая женщина тоже в итоге скончалась в больнице от полученных травм.

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