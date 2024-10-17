В больнице скончался белгородец, пострадавший при обстреле под Белгородом 12 октября

Posted 17 октября, 17:05
Published 17 октября, 17:05
Modified 17 октября, 17:07
Updated 17 октября, 17:07
Согласно официальной информации, в горбольнице скончался белгородец, получивший серьёзные ранения 12 октября при атаке беспилотника ВСУ в Устинке Белгородского района.
Сразу после поступления пострадавший был прооперирован. Все эти дни специалисты боролись за его жизнь, однако последствия полученных травм оказались слишком тяжёлыми.
«В эти тяжёлые дни выражаем слова соболезнования и поддержки родным и близким. Все белгородцы скорбят вместе с вами. Семье окажем всю необходимую помощь», — написал в своём Telegram-канале Вячеслав Гладков.
12 октября при атаке украинского дрона в Устинке пострадали ещё два мирных жителя. Их также доставили в горбольницу №2 Белгорода. Все поступили с минно-взрывными травмами.