Что происходит с белгородской Журавлёвкой и чем завершился скандал с «Гренадой»?

Posted 18 октября, 15:30
Published 18 октября, 15:30
Modified 18 октября, 15:30
Updated 18 октября, 15:30
Недавно некоторые медиа опубликовали кадры работы российского РСЗО в районе Журавлёвки. Туда пытались зайти украинские диверсионно-разведывательные группы.
Утром пятницы, 18 октября, губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в приграничном селе сейчас полностью контролируется российскими военными и государственной властью.
О том, как Журавлёвка встретила начало СВО, что происходит в населённом пункте на данный момент и как власти планируют восстанавливать её после окончания боевых действий — читайте в нашем материале.
Разгоревшийся летом скандал в детском оздоровительном лагере «Гренада» в Ставропольском крае с участием белгородских детей наконец-то подошёл к концу. Чиновники провели проверку в учреждении и рассказали об её итогах журналистам.
На место выехали представители системы образования Белгородской области и вместе со ставропольскими коллегами ознакомились с условиями содержания детей. Жалобы, о которых говорили дети и родители, в частности на грязное постельное бельё и качество пищи, не подтвердились.
В регион поступила новая коммунальная техника. 73 единицы транспорта, в числе которых мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, бункеровозы и самосвалы, уже готовы отправить в районы и округа, где возникали проблемы с вывозом отходов.
Больше всего машин поедут в Старооскольский округ и Белгород — жители этих муниципалитетов больше остальных жаловались на мусорные горы во дворах. С остальным списком можно ознакомиться здесь.
Отправят на маршруты технику после установки допоборудования, сделать это могут уже в субботу, 19 октября.