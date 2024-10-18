Что происходит с белгородской Журавлёвкой и чем завершился скандал с «Гренадой»?

Сюжет Дети

Заход ДРГ в Журавлёвку? Конец скандала с лагерем «Гренада» Решение мусорной проблемы

Ещё одна неделя в Белгородской области не прошла без новостей и слухов о тревожной ситуации на границе. В Сети распространилась информация о заходе украинской ДРГ в районе Журавлёвки. Что говорят власти? Стали известны итоги проверки лагеря «Гренада», а в регион приехала партия коммунальной техники.