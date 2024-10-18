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Posted 18 октября, 15:30

Published 18 октября, 15:30

Modified 18 октября, 15:30

Updated 18 октября, 15:30

ВС РФ воспрепятствовали проникновению украинских подразделений на территорию Белгородской области

Что происходит с белгородской Журавлёвкой и чем завершился скандал с «Гренадой»?

18 октября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
ВС РФ воспрепятствовали проникновению украинских подразделений на территорию Белгородской области
Сюжет
Дети
Ещё одна неделя в Белгородской области не прошла без новостей и слухов о тревожной ситуации на границе. В Сети распространилась информация о заходе украинской ДРГ в районе Журавлёвки. Что говорят власти? Стали известны итоги проверки лагеря «Гренада», а в регион приехала партия коммунальной техники.

Заход ДРГ в Журавлёвку?

Недавно некоторые медиа опубликовали кадры работы российского РСЗО в районе Журавлёвки. Туда пытались зайти украинские диверсионно-разведывательные группы.

Утром пятницы, 18 октября, губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ситуация в приграничном селе сейчас полностью контролируется российскими военными и государственной властью.

О том, как Журавлёвка встретила начало СВО, что происходит в населённом пункте на данный момент и как власти планируют восстанавливать её после окончания боевых действий — читайте в нашем материале.

Гладков: Журавлёвка на сегодня находится под полным контролем ВС РФ
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Конец скандала с лагерем «Гренада»

Разгоревшийся летом скандал в детском оздоровительном лагере «Гренада» в Ставропольском крае с участием белгородских детей наконец-то подошёл к концу. Чиновники провели проверку в учреждении и рассказали об её итогах журналистам.

На место выехали представители системы образования Белгородской области и вместе со ставропольскими коллегами ознакомились с условиями содержания детей. Жалобы, о которых говорили дети и родители, в частности на грязное постельное бельё и качество пищи, не подтвердились.

Чем закончился скандал с белгородскими детьми в ставропольском лагере «Гренада»?
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Решение мусорной проблемы

В регион поступила новая коммунальная техника. 73 единицы транспорта, в числе которых мусоровозы с боковой и задней загрузкой, ломовозы, бункеровозы и самосвалы, уже готовы отправить в районы и округа, где возникали проблемы с вывозом отходов.

Больше всего машин поедут в Старооскольский округ и Белгород — жители этих муниципалитетов больше остальных жаловались на мусорные горы во дворах. С остальным списком можно ознакомиться здесь.

Отправят на маршруты технику после установки допоборудования, сделать это могут уже в субботу, 19 октября.

В Белгородскую область поступили новые мусоровозы. Когда они начнут работать?
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