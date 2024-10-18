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Posted 18 октября, 07:58

Published 18 октября, 07:58

Modified 18 октября, 08:00

Updated 18 октября, 08:00

В Белгороде проверяют дома с индивидуальным отоплением

Зачем в Белгороде устраивают рейд по домам с индивидуальным отоплением?

18 октября 2024, 07:58
Фото: 1MI
В Белгороде проверяют дома с индивидуальным отоплением

В минЖКХ объяснили проверку МКД в Белгороде с индивидуальным отоплением

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Новости Белгорода
В преддверии отопительного сезона в Белгородской области проводится подомовой обход МКД с индивидуальным отоплением. Цель — проинформировать жителей о необходимости принять меры предосторожности, если они не планируют проживать в квартире. Подробности рассказали в региональном министерстве ЖКХ.

В Белгородской области, в том числе в Белгороде, активно проводится подомовой обход многоквартирных домов с индивидуальным отоплением. Это необходимо для информирования жителей и сбора данных о собственниках, которые не планируют проживать в этих квартирах в отопительный сезон.

При отсутствии жителей в квартирах с индивидуальным отоплением увеличивается риск замерзания воды в трубах, что может привести к их разрыву. А если произойдёт ЧП, связанное с отключением газа, повторно подключить снабжение можно будет только после проведения опрессовки и проверки отсутствия утечек во всех квартирах.

Памятка с рекомендациями на случай, когда житель не планирует проживать в квартире с индивидуальным отоплением в ближайшее время, находится в платёжках за коммунальные услуги.

Управляющие компании ведут учёт проживающих и выехавших, уделяя особое внимание квартирам, собственники которых покинули регион. Чтобы избежать аварийных ситуаций с газовыми котлами, белгородцы должны:

  • сообщить управляющей организации и/или администрации муниципального образования о том, что в квартире никто не проживает;
  • передать дубликат ключа от квартиры доверенным лицам или оставить его в администрации муниципального образования или УК;
  • предоставить контактные данные лиц, которые смогут обеспечить доступ в квартиру.
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Отопительный сезон#Управляющие компании#Новости Белгорода#Белгород#Подомовой обход#Индивидуальное отопление
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