Зачем в Белгороде устраивают рейд по домам с индивидуальным отоплением?

При отсутствии жителей в квартирах с индивидуальным отоплением увеличивается риск замерзания воды в трубах, что может привести к их разрыву. А если произойдёт ЧП, связанное с отключением газа, повторно подключить снабжение можно будет только после проведения опрессовки и проверки отсутствия утечек во всех квартирах.