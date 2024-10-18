Зачем в Белгороде устраивают рейд по домам с индивидуальным отоплением?

Posted 18 октября, 07:58
Published 18 октября, 07:58
Modified 18 октября, 08:00
Updated 18 октября, 08:00
В Белгородской области, в том числе в Белгороде, активно проводится подомовой обход многоквартирных домов с индивидуальным отоплением. Это необходимо для информирования жителей и сбора данных о собственниках, которые не планируют проживать в этих квартирах в отопительный сезон.
При отсутствии жителей в квартирах с индивидуальным отоплением увеличивается риск замерзания воды в трубах, что может привести к их разрыву. А если произойдёт ЧП, связанное с отключением газа, повторно подключить снабжение можно будет только после проведения опрессовки и проверки отсутствия утечек во всех квартирах.
Памятка с рекомендациями на случай, когда житель не планирует проживать в квартире с индивидуальным отоплением в ближайшее время, находится в платёжках за коммунальные услуги.
Управляющие компании ведут учёт проживающих и выехавших, уделяя особое внимание квартирам, собственники которых покинули регион. Чтобы избежать аварийных ситуаций с газовыми котлами, белгородцы должны: